Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов поделился мнением о будущем нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

«Федору надо ехать. Никаких трудностей нет. Все от головы идет. Вопрос в том, на какой позиции видит его тренер и насколько он готов отвечать требованиям, которые предъявляет тренер. Думаю, он спокойно может ехать. Многое будет зависеть от того, как выступит сборная на чемпионате мира.

У нас большое заблуждение, что английская Премьер-лига – это какой-то заоблачный уровень. Если долго думать, ехать или не ехать, то так шанс упустить можно», – сказал Билялетдинов.

Сегодня появилась информация о том, что Смолов может перейти в «Вест Хэм» до ЧМ. Однако «Краснодар» эту информацию опроверг.