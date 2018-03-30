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  • Динияр Билялетдинов: «Смолову надо ехать в Англию. Считать АПЛ заоблачным уровнем – заблуждение»

Динияр Билялетдинов: «Смолову надо ехать в Англию. Считать АПЛ заоблачным уровнем – заблуждение»

30 марта 2018, 23:43
8

Бывший полузащитник «Эвертона» Динияр Билялетдинов поделился мнением о будущем нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

«Федору надо ехать. Никаких трудностей нет. Все от головы идет. Вопрос в том, на какой позиции видит его тренер и насколько он готов отвечать требованиям, которые предъявляет тренер. Думаю, он спокойно может ехать. Многое будет зависеть от того, как выступит сборная на чемпионате мира.

У нас большое заблуждение, что английская Премьер-лига – это какой-то заоблачный уровень. Если долго думать, ехать или не ехать, то так шанс упустить можно», – сказал Билялетдинов.

Сегодня появилась информация о том, что Смолов может перейти в «Вест Хэм» до ЧМ. Однако «Краснодар» эту информацию опроверг.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Краснодар Билялетдинов Динияр Смолов Федор
Комментарии (8)
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Йост
1522444366
Не потянет...
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Zeff
1522447307
Скамеечник дело говорит.
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lyudanemzorova
1522450414
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babenko1977
1522468173
Там таких столовых хватает
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Karpathian
1522477699
ну такоооооое
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Lev Aleks
1522480644
Согласен!!!
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спанчес
1522483698
в англию не надо все равно скоро вышлют
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Джавел.
1522597903
Динияр завидует футболистам АПЛ...
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