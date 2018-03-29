Sky: Смолов хочет перейти в «Вест Хэм» до начала ЧМ-2018

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов хочет оформить переход в «Вест Хэм» до старта чемпионата мира, сообщает Sky Sports со ссылкой на собственные источники.

28-летний игрок сборной России решил покинуть клуб Сергея Галицкого. Сумма возможного трансфера оценивается в 10-13 миллионов фунтов.

Согласно Sky, на Смолова также претендует «Марсель», но сам игрок хочет играть в чемпионате Англии.

В текущем сезоне Федор забил 12 голов и отдал две результативные передачи в 18 играх всех турниров. Информация об интересе «молотобойцев» к Смолову появилась в период зимнего трансферного окна.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.