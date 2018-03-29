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Sky: Смолов хочет перейти в «Вест Хэм» до начала ЧМ-2018

29 марта 2018, 18:01
35

Нападающий «Краснодара» Федор Смолов хочет оформить переход в «Вест Хэм» до старта чемпионата мира, сообщает Sky Sports со ссылкой на собственные источники.

28-летний игрок сборной России решил покинуть клуб Сергея Галицкого. Сумма возможного трансфера оценивается в 10-13 миллионов фунтов.

Согласно Sky, на Смолова также претендует «Марсель», но сам игрок хочет играть в чемпионате Англии.

В текущем сезоне Федор забил 12 голов и отдал две результативные передачи в 18 играх всех турниров. Информация об интересе «молотобойцев» к Смолову появилась в период зимнего трансферного окна.

Напомним, чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.

Источник: Skysports
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Краснодар Россия Вест Хэм Марсель Смолов Федор
Комментарии (35)
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oyabun
1522336703
Жирная утка вне всякого сомнения, ибо лишено всякого смысла и обоснования.
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Serjoga
1522337619
Понимает, что после ЧМ на него спроса не будет!
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Братья Васильевы
1522337932
Дня не проходит, чтобы журналисты кого-то не стали продавать, трепачи.
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upiter622
1522338043
Еще раз повторяю,кому он на х...нужен?
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swot1205
1522338130
боится лажануть, и потом вообще никуда не возьмут. созрел конечно к 28 годам!!!!
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Куртуазные манеры
1522338214
Чую, что лажа.
Ответить
Svoysvoemubrat
1522339627
По моему ему просто надоело в Краснодаре.
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OfaZavr
1522341297
опять журналисты фантазию включили)
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zigbert
1522344898
Когда так усиленно Смолова сватают в Вест Хэм,значит скорей всего никуда он не поедет.
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BRO_football
1522346954
Смолов знает, что на ЧМ он может серьёзно обосраться, после чего его ни один европейский клуб не захочет взять, поэтому и решил оформить трансфер до мундиаля. Ух, хитрец!
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