В «Краснодаре» назвали вбросом информацию о переходе Смолова в «Вест Хэм»

Руководитель пресс‐службы клуба Даниил Данильченко опроверг информацию СМИ о том, что нападающий команды Федор Смолов намерен перебраться в «Вест Хэм» до начала чемпионата мира.

Ранее сообщалось, что форвард хочет продолжить карьеру в АПЛ, а «молотобойцы» готовы заплатить за россиянина от 10 до 13 миллионов фунтов стерлингов.

«Факт – это когда клубы достигли договоренностей и объявили об этом официально. Вбросов в течение года бывает несколько сотен по поводу разных игроков. Не комментировали и не будем комментировать», – цитирует Данильченко 360tv.ru.

«Я ничего не знаю, это просто написал кто-то. Я не хочу говорить на эту тему. Кто-то пишет, а я должен говорить. Нет ни у кого никакой информации», – заявил главный тренер «быков» Игорь Шалимов.