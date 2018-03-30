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  • Фурсенко: «За Смолова просили 40 миллионов. «Зенит» не мог пойти на такие траты»

Фурсенко: «За Смолова просили 40 миллионов. «Зенит» не мог пойти на такие траты»

30 марта 2018, 21:58
12

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о трансферной кампании санкт-петербуржцев.

«С центра поля мы построили молодую команду. Российскими игроками занимался Сарсания. Чинквини искал аргентинцев и играл решающую роль при трансферах.

Покупка Набиуллина связана с тем, что у нас лимит, поэтому был обменен Нобоа на Оздоева. При лимите тяжело работать тренерам, игра от этого не улучшается, молодежь от этого не приходит.

Сейчас пост Сарсании занимает Малафеев. Все футбольные вопросы решают Чинкивини, Малафеев и Манчини. Я отвечаю за финансовые вопросы. За Смолова от нас просили 40 миллионов евро, это трансфер и агентские. Мы не смогли пойти на такие траты», – сказал Фурсенко.

Сегодня появилась информация о том, что Смолов может перейти в «Вест Хэм» до ЧМ. Однако «Краснодар» эту информацию опроверг.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (12)
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denzillo
1522436690
Аааа...теперь ясно, что главный коррупционер-это грузин, который и набрал слащявых аргентинцев!
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Бухбух
1522437473
Вот он лимит - в действии. Если его не хотят отменять, то можно сделать, например, так. Всем игрокам с паспортом РФ установить максимальную ЗП по контракту, к примеру, 1 млн. деревянных в месяц. Тогда футболеры с паспортом РФ, считающие что достойны большего, будут выкладываться по полной как на тренировках, так и в матчах ЧР, чтобы на них обратили внимание в Европе клубы, готовые предложить более высокую ЗП и только так, в условиях конкуренции, будет расти их мастерство и уровень, и только тогда будет сильнее сборная.
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insider_retro
1522437481
Ничё, так трансфертная компания... Вроде, все при деле, а результат не впечатляет...
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Par Mezan
1522438013
Надо продать всё!...И набрать новых, неиспорченных!
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Бакланы доедают крышу
1522438121
С зенита и 60 лямов не грех просить)
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RedWhiteFans2
1522439992
Да ладно свои что ли.
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lyudanemzorova
1522450544
Я лично доверяю статистике ВОЗ которая говорит что, около 97% людей заражены паразитами и токсинами, а они прямо или косвенно вызывают большинство наших болезней, даже такие, как рак и ожирение, проблемы сердца, мешки под глазами, прыщи и папилломы, частые простуды и аллергии, головные боли и депрессия и многое другое. Но теперь есть спасение от этой заразы, вот почитайте как спасти себя и близких --- https://is.gd/sy5bVv
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Spartak 777
1522461752
Серега , ты же Чемпиона Мира 2018 покупаешь как никак )))0 Ты же обещал что мы Чемпионами Мира станем , так что не жмись , мог бы и 60 выложить )))
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val-berezko
1522470191
Да у тебя под носом Смоловы бегают-дай только им играть. Более 60 чел. Зенитовцев играют сейчас по России. Две,а то и три сборные собрать можно.Надо только клубную работу строить грамотно-от пацана 6 лет до Гл. тренера основной команды. А для этого масло в тыкве иметь надо,а не сено...
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ItalianFootball
1522480891
Губа, Щека и глаз - не дуры у Галицкого)))
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