Фурсенко: «За Смолова просили 40 миллионов. «Зенит» не мог пойти на такие траты»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о трансферной кампании санкт-петербуржцев.

«С центра поля мы построили молодую команду. Российскими игроками занимался Сарсания. Чинквини искал аргентинцев и играл решающую роль при трансферах.

Покупка Набиуллина связана с тем, что у нас лимит, поэтому был обменен Нобоа на Оздоева. При лимите тяжело работать тренерам, игра от этого не улучшается, молодежь от этого не приходит.

Сейчас пост Сарсании занимает Малафеев. Все футбольные вопросы решают Чинкивини, Малафеев и Манчини. Я отвечаю за финансовые вопросы. За Смолова от нас просили 40 миллионов евро, это трансфер и агентские. Мы не смогли пойти на такие траты», – сказал Фурсенко.

Сегодня появилась информация о том, что Смолов может перейти в «Вест Хэм» до ЧМ. Однако «Краснодар» эту информацию опроверг.