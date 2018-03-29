Витиньо раздал 1000 шоколадок бразильским детям

Нападающий ЦСКА Витиньо принял участие в благотворительной акции – футболист раздал сладости детям, которые проживают в фавелах Алемао в северных предместьях Рио-де-Жанейро. Местные дети получили от армейца 1000 шоколадок. Стоит отметить, что 24-летний футболист сам родом из этих мест.

«Я всегда помогаю при возможности», – приводит слова Витиньо Voz das Comunidades.

В текущем сезоне бразилец провел за ЦСКА 36 матчей во всех турнирах, забив в них 10 голов и отдав восемь результативных передач.