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Витиньо раздал 1000 шоколадок бразильским детям

29 марта 2018, 11:05
7

Нападающий ЦСКА Витиньо принял участие в благотворительной акции – футболист раздал сладости детям, которые проживают в фавелах Алемао в северных предместьях Рио-де-Жанейро. Местные дети получили от армейца 1000 шоколадок. Стоит отметить, что 24-летний футболист сам родом из этих мест.

«Я всегда помогаю при возможности», – приводит слова Витиньо Voz das Comunidades.

В текущем сезоне бразилец провел за ЦСКА 36 матчей во всех турнирах, забив в них 10 голов и отдав восемь результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Витиньо
Комментарии (7)
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Жёлто-синий
1522311377
Скромная помощь при их зарплатах ну хоть на этом спосибо
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zigbert
1522326522
Детишкам в радость.
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Нострадамус_Саша
1522328671
Барин приехал )))))))))
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loko-the_best
1522328932
Я первый так пошучу, хотя перед ЧМ так шутить незя: ГЛАВНОЕ, ЧТОБЫ ПАЛЬЦЫ НЕ ОТКУСИЛИ)))
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OfaZavr
1522338232
молодец, добрые дела всегда плюс.
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