Сапета требует от «Динамо» более 200 миллионов за досрочное расторжение контракта

Полузащитник «Ростова» Александр Сапета требует от своего бывшего клуба «Динамо» выплатить ему денежную компенсацию за досрочное расторжение контракта. Бело-голубые в одностороннем порядке прекратили сотрудничество с футболистом в конце февраля, после чего он присоединился к ростовчанам.

«Футболист ФК «Ростов» Александр Сапета требует более 200 миллионов рублей от московского «Динамо». В конце февраля руководство бело-голубых расторгло договор с полузащитником, заявив, что его зарплата почти такая же, как у игроков «Барселоны» и «Реала».

В чем-то руководство клуба, конечно, право: по контракту игрок получал оклад 300 000 рублей в месяц и «скромную» ежемесячную надбавку в размере 140 000 евро. С 1 июня 2018 года она должна была увеличиться до 185 000 евро в месяц при условии участия Сапеты в 65 процентах матчей.

В «Динамо» решили, что они больше не могут позволить себе тратить такие деньги на зарплату одному футболисту и пора с ним прощаться. Сапета такому повороту дел немного удивился и обратился в палату по разрешению споров РФС. Требования игрока довольно просты – 2,85 миллиона евро и 5 миллионов рублей», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».