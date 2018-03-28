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  • Сапета требует от «Динамо» более 200 миллионов за досрочное расторжение контракта

Сапета требует от «Динамо» более 200 миллионов за досрочное расторжение контракта

28 марта 2018, 18:52
23

Полузащитник «Ростова» Александр Сапета требует от своего бывшего клуба «Динамо» выплатить ему денежную компенсацию за досрочное расторжение контракта. Бело-голубые в одностороннем порядке прекратили сотрудничество с футболистом в конце февраля, после чего он присоединился к ростовчанам.

«Футболист ФК «Ростов» Александр Сапета требует более 200 миллионов рублей от московского «Динамо». В конце февраля руководство бело-голубых расторгло договор с полузащитником, заявив, что его зарплата почти такая же, как у игроков «Барселоны» и «Реала».

В чем-то руководство клуба, конечно, право: по контракту игрок получал оклад 300 000 рублей в месяц и «скромную» ежемесячную надбавку в размере 140 000 евро. С 1 июня 2018 года она должна была увеличиться до 185 000 евро в месяц при условии участия Сапеты в 65 процентах матчей.

В «Динамо» решили, что они больше не могут позволить себе тратить такие деньги на зарплату одному футболисту и пора с ним прощаться. Сапета такому повороту дел немного удивился и обратился в палату по разрешению споров РФС. Требования игрока довольно просты – 2,85 миллиона евро и 5 миллионов рублей», – сообщает телеграм-канал «Мутко против».

Источник: Telegram
Россия. Премьер-лига Динамо Ростов Сапета Александр
Комментарии (23)
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Федя Кабак
1522252714
Чтоооо? Очнись мля....какие 200 млн?!Твой уровень фнл борьба за выживание!
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VVM1964
1522252931
Скромный парень )))
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кошмарик
1522252981
140 косарей ойро в месяц этому бревну??? да, они, в Динамо вообще берега потеряли.. непуганные идиоты...
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OfaZavr
1522253209
навалятся на Динамо теперь вместе с Погребником.
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insider_retro
1522253285
Глупость, серость и жадность при подписании контрактов, ставит позднее клубы в коленнопреклонённую позу, а руководство в неприглядном свете... Тихие договорнячки создают потом много шума с обозначением безбашенных цифр и оглашением фамилий...
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Artemka69
1522254237
За что ему платить то???Ещё один жадный игрочишка!!!
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swot1205
1522254642
за что ему такие деньги платили?????? непонятному игроку, за непонятные результаты. Вот они и не едут заграницу, им там и десятой части за такую игру платить не будут.... печально все это
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zigbert
1522255159
В контракте все прописано и добавить сюда что либо не имеет смысла.
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spamo77
1522255763
просто окуевшие игрочишки, им не стыдно судиться за бабло которое им повписывали в контракты для откатов, должны радоваться что с них не требуют вернуть то что они получали не заслуженные зарплаты , расторгли и забыли, нет этот пес еще пытается прикинуться обманутой овечкой, позор!!!!
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andromend
1522326617
Очень странные контракты у нас в футболе.Вроде не арабские шейхи,да и игроки то уровнем плинтуса. Деньги бешенные в футболе летают.Не спроста все это.На стиральную машину все это смахивает.
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