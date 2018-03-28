Фанаты «Спартака» почтут память жертв пожара в Кемерово на матче с «Тосно», проведя первый тайм в тишине

Фанатская группировка «Спартака» «Ультра Север» почтит память жертв пожара в Кемерово на матче 24 тура РФПЛ с «Тосно», который состоится в субботу, 31 марта, на «Открытие Арене». Фанаты проведут первый тайм встречи в тишине.

«Мы все скорбим о погибших в результате пожара 25.03 в городе Кемерово и выражаем соболезнования семьям погибших. В связи со случившимся, первый тайм мы проведем в тишине.

Призываем всех сочувствующих присоединиться к нашей акции», – говорится в сообщении «Ультра Север».

Напомним, в воскресенье, 25 марта, в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово разгорелся пожар. По последним данным он унес жизни 64 человек, большинство из которых – дети. Также в огне погибло 200 животных контактного зоопарка.