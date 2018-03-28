Ромеро травмировал колено в матче за сборную Аргентины

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Серхио Ромеро заработал травму правого колена во время товарищеского матча Аргентины с Испанией, сообщает пресс-служба Аргентинской футбольной ассоциации. Сама встреча завершилась со счетом 6:1 в пользу испанцев.

На 22-й минуте матча Ромеро был заменен на Вилли Кабальеро. По предварительным данным, проведенные экспресс-исследования не выявили у Ромеро серьезных повреждений костей или связок.

В текущем сезоне 31-летний Ромеро провел за «МЮ» девять матчей во всех турнирах, в которых пропустил четыре гола.