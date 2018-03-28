Саутгейт не увидел причин использования VAR в моменте с назначенным пенальти

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт выступил с критикой в адрес арбитра товарищеского матча со сборной Италии, чье решение привело к пенальти в ворота англичан на последних минутах.

«Стоит признать, что я рад тому факту, что эта встреча проходила не в рамках чемпионата мира. Считаю, что поводом для использования VAR является «ясная и очевидная» ошибка, но в данном случае все было не так.

Подобные вещи можно обсуждать весь день. Думаю, что у арбитра был хороший обзор, поэтому не считают, что в таких случаях нужен ВАР», – цитирует слова Саутгейта ITV.

Напомним, на 85-й минуте встречи главный арбитр Дениз Айтекин прибег к помощи видеоповтора, в результате просмотра которого он назначил пенальти в ворота англичан, с которого итальянцы сравняли счет.