Отбор на ЧЕ-2019 до 21 года. Хет-трик принадлежащего «Спартаку» Мелкадзе принес России победу в Гибралтаре

Молодежная сборная России провела очередной матч отборочного цикл к чемпионату Европы-2019 года. Наша команда разгромила Гибралтар. Хет-триком отметился хавбек «Тосно» Георгий Мелкадзе.

В своей группе Россия идет второй – на позиции, дающей право участвовать в стыковых матчах. Отрыв от лидера, Сербии, – два очка.

Отбор на ЧЕ-2019 до 21 года. Группа 7

Гибралтар – Россия – 0:5 (0:2)

Голы: 0:1 – Мелкадзе, 39; 0:2 – Мелкадзе, 45+1; 0:3 – Барнетт, 64 (в свои ворота); 0:4 – Мелкадзе, 69; 0:5 – Тугарев, 81.