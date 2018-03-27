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  • Отбор на ЧЕ-2019 до 21 года. Хет-трик принадлежащего «Спартаку» Мелкадзе принес России победу в Гибралтаре

Отбор на ЧЕ-2019 до 21 года. Хет-трик принадлежащего «Спартаку» Мелкадзе принес России победу в Гибралтаре

27 марта 2018, 23:01
5

Молодежная сборная России провела очередной матч отборочного цикл к чемпионату Европы-2019 года. Наша команда разгромила Гибралтар. Хет-триком отметился хавбек «Тосно» Георгий Мелкадзе.

В своей группе Россия идет второй – на позиции, дающей право участвовать в стыковых матчах. Отрыв от лидера, Сербии, – два очка.

Отбор на ЧЕ-2019 до 21 года. Группа 7

Гибралтар – Россия – 0:5 (0:2)

Голы: 0:1 – Мелкадзе, 39; 0:2 – Мелкадзе, 45+1; 0:3 – Барнетт, 64 (в свои ворота); 0:4 – Мелкадзе, 69; 0:5 – Тугарев, 81.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Тосно Спартак Мелкадзе Георгий
Комментарии (5)
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frizom
1522183788
ну в основу пока ему рано, но видно что парень продолжает расти... Может позже если будет также хорошо играть.
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Александ1982
1522183790
блин ну новость -это что молодежка сыграла с командой 2 дивизиона !!! а праздник на сто лет вперед
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ДАША Д
1522204074
Сенсации не состоялось.
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Диктор
1522211222
Мелкадзе таким образом и до основы дорастет.
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vitvik
1522214589
Видимо, у Гибралтара не самая надёжная защита.
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