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  • Дешам: «У России травмировался Кокорин, но есть прекрасный Глушаков»

Дешам: «У России травмировался Кокорин, но есть прекрасный Глушаков»

26 марта 2018, 20:01
8

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам перед товарищеским матчем против России поделился мнением о силе состава соперника.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 27 марта и начнется в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Наше решение сыграть товарищеский матч со сборной России имеет отношение к предстоящему чемпионату мира. Мы хотим в каком-то смысле понюхать соперника, измерить его температуру.

Я смотрел последние матчи сборной России. Эта команда выбирает похожую схему с тремя защитниками. В игре команды активно участвуют фланги, они проводят быстрые реактивные атаки.

Да, травмировался Кокорин. Но у русских есть прекрасный опытный полузащитник Глушаков. Несмотря на поражение Бразилии, могу сказать, что сборная России – это крепкая команда», – сказал Дешам.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Франция Глушаков Денис Кокорин Александр Дешам Дидье
Комментарии (8)
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NIK32RUS
1522084728
Прекрасный и опытный? Похоже нашу сборную даже не смотрят перед встречей
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ROSTOV SUPER
1522084930
Вместо наших "прекрасных" нам бы хоть пару - тройку ваших "захудаленьких" !
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vladimir-7
1522085665
Помимо прекрасного Глушакова, есть и "прекрасные" Комбаров и Самедов.
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mihail200606
1522086366
ой, бл... , прекрасный ))) вся сборная просто очаровательна...эти дежурные комплименты перед матчами бывают очень смешными))) и еще интересно потом узнать его впечатления после того как понюхает нашу сборную)) че там за ароматы будут...пропустят штук 5...
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zigbert
1522088069
Что то хорошее Дешам разглядел в нашей сборной ,мы пока не видим.
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Полная Канистра
1522088872
будете нюхать дурно станет и проиграете
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yorgenbarenz
1522134820
Нет.Глушаков переметнулся в ПВО работать.Натовских прихвостней мячом сбивает.
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OfaZavr
1522136330
что верно то верно)
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