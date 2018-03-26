Дешам: «У России травмировался Кокорин, но есть прекрасный Глушаков»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам перед товарищеским матчем против России поделился мнением о силе состава соперника.

Встреча пройдет в Санкт-Петербурге 27 марта и начнется в 18:50 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

«Наше решение сыграть товарищеский матч со сборной России имеет отношение к предстоящему чемпионату мира. Мы хотим в каком-то смысле понюхать соперника, измерить его температуру.

Я смотрел последние матчи сборной России. Эта команда выбирает похожую схему с тремя защитниками. В игре команды активно участвуют фланги, они проводят быстрые реактивные атаки.

Да, травмировался Кокорин. Но у русских есть прекрасный опытный полузащитник Глушаков. Несмотря на поражение Бразилии, могу сказать, что сборная России – это крепкая команда», – сказал Дешам.