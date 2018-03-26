Товарищеский матч. Уругвай победил на турнире в Китае, обыграв в финале Уэльс

Сборная Уругвая стала победителем товарищеского турнира в Китае. В финале южноамериканская команда переиграла Уэльс благодаря голу нападающего Эдинсона Кавани.
Ранее в матче за третье место Чехия нанесла поражение Китаю.
Товарищеский турнир China Cup. Финал
Уэльс – Уругвай – 0:1 (0:0)
Гол: 0:1 – Кавани, 49.
Матч за третье место
Китай – Чехия – 1:4 (0:1)
Голы: 0:1 – Фан, 5; 1:1 – Калас, 58; 1:2 – Шик, 59; 1:3 – Крменчик, 62; 1:4 – Кадержабек, 78.
Нереализованный пенальти: нет – Дарида, 78.
Источник: Бомбардир.ру