Агент Холтби не стал комментировать информацию о возможном переходе игрока в «Локомотив», назвав ее слухами

Агент Маркус Ноак, представляющий интересы полузащитника «Гамбурга» Льюиса Холтби, заявил, что не комментирует слухи относительно перехода его клиента в другой клуб. Ранее немецкое издание Hamburger Morgenpost сообщило, что 27-летний футболист заинтересовал «Локомотив».

«Переход Холтби в «Локомотив»? Поймите правильно, я не комментирую слухи в прессе», – сказал Ноак.

В нынешнем сезоне хавбек принял участие в 10 матчах, отметившись одним голом. Его контракт с «Гамбургом» истекает в июне.