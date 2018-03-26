Тимофеев и Зе Луиш вернулись в общую группу «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев и нападающий Зе Луиш возобновили тренировки в общей группе.

Напомним, россиянин в августе прошлого года перенес операцию по поводу разрыва крестообразной связки колена. Что касается кабовердианца, то в феврале у него случилось ущемление одного из нервов пахового канала, из-за чего он не принимал участия в первых трех турах после возобновления РФПЛ.

В 24 туре красно-белые на своем поле примут «Тосно». На данный момент команда Массимо Карреры располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять очков. При этом у железнодорожников одна игра в запасе.