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Тимофеев и Зе Луиш вернулись в общую группу «Спартака»

26 марта 2018, 14:43
12

Полузащитник «Спартака» Артем Тимофеев и нападающий Зе Луиш возобновили тренировки в общей группе.

Напомним, россиянин в августе прошлого года перенес операцию по поводу разрыва крестообразной связки колена. Что касается кабовердианца, то в феврале у него случилось ущемление одного из нервов пахового канала, из-за чего он не принимал участия в первых трех турах после возобновления РФПЛ.

В 24 туре красно-белые на своем поле примут «Тосно». На данный момент команда Массимо Карреры располагается на втором месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Локомотива» на пять очков. При этом у железнодорожников одна игра в запасе.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак Тимофеев Артем Зе Луиш
Комментарии (12)
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oyabun
1522069416
Очень интересно, сможет ли Тимофеев на время отсутствия Зобнина, заменить его на поле?
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Антимат
1522070071
Очень вовремя.
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VVM1964
1522071608
Ну наконец то - ждем результативной игры .
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ribavadim
1522072700
Ещё-бы и удачи!
Ответить
Диктор
1522077697
И это хорошая новость .
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OfaZavr
1522081720
замечательная новость, Зе Луиш надеюсь теперь обойдется без нелепых травм.
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zigbert
1522082482
Хорошая новость.Тимофеев подающий надежды игрок.А Зе Луиша заждались.
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frizom
1522083514
хорошо что вернулись, большой выбор игроков никогда не будет проблемой для тренера.
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Полная Канистра
1522087307
как вовремя резерв подошёл теперь есть очень хорошие перспективы в кубке и в ЧР
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Полная Канистра
1522087494
БАЛЬЗАМ НА ДУШУ удачи вам
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