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  • Ловчев: «Взял бы Денисова в сборную, а потом бы дал под жопу и сказал: «До свидания»

Ловчев: «Взял бы Денисова в сборную, а потом бы дал под жопу и сказал: «До свидания»

26 марта 2018, 09:29
29

Известный российский футбольный специалист Евгений Ловчев рассказал, что готов был стать посредником в решении конфликта главного тренера сборной России Станислава Черчесова с полузащитником «Локомотива» Игорем Денисовым.

«Прекрасно знаю, что произошло между Черчесовым и Денисовым. Причем со слов самого Станислава Саламовича. Кстати, он давал Денисову возможность еще в «Динамо» как-то наладить отношения.

Но вопрос стоит не в советах. Я расскажу одну историю. Я ведь ушел от Бескова (еще до «Спартака» – в сборной СССР). Сказал: «У Бескова играть не буду». Но в Федерации футбола нашлись люди, которые сказали, что надо посадить за стол переговоров Бескова и Ловчева. А посредником в этом деле выступил мудрейший человек, Николай Петрович Старостин. Я и сегодня скажу, что Бесков – выдающийся тренер, но у меня с ним не сложились отношения. Но нашелся мудрый человек, который ради страны сказал мне: «Мы сегодня пойдем в федерацию футбола, и ты будешь молчать, говорить буду я». Я не извинялся, но вернулся в сборную (сезон завершился матчем с ирландцами, который мы проиграли 0:3), а на следующий год уже назначили другого тренера (Лобановского). И я опять был в сборной, в которой в основном уже одни киевляне играли. Многие вспоминают, это является моей вывеской, что я стал лучшим футболистом страны 1972 года. Но забывают, что в 1975 году я был признан третьим. Первый – Блохин, второй – Веремеев. И это в ту пору, когда во всем главенствовало киевское «Динамо», выигравшее Кубок кубков и Суперкубок Европы. Так вот тогда вовремя нашелся мудрый человек (в 1975 Бесков возглавил олимпийскую сборную, в которой Ловчев даже был капитаном).

И я недавно сказал, что готов стать тем посредником между Черчесовым и Денисовым – таким вот Старостиным. При этом я совершенно не лез и не советовал: брать или не брать. Просто дружу с Черчесовым. При этом глубочайше уверен, что когда за всем этим стоит престиж страны… Понимаете? Вся Россия за этим стоит. Страна важнее взаимоотношений отдельных людей, вот о чем разговор.

Вот на Олимпиаду допустили наших без флага и гимна, и тогда многие стали выступать, что ехать на Игры не надо. А ребята поехали и выступили достойно. Поэтому я исходил только из одного: чемпионат мира в нашей стране, сборная у нас, если не сказать слабая, то средненькая. И Денисов хороший игрок на очень важной позиции. Ну, не нравится он тебе, но я бы его взял, полностью из футболиста все вытащил, а потом (когда уже речь шла не об игре в сборной, а о продолжении личных взаимоотношений) дал бы под жопу и сказал: «До свидания», – сказал Ловчев.

Источник: «Спорт уик-энд»
Чемпионат мира Россия Денисов Игорь Черчесов Станислав Ловчев Евгений
Комментарии (29)
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Garrincha58
1522046275
под жопу надо пнуть всех тех кто сейчас у руля сборной и весь РФС
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raritet
1522046825
Но сейчас этот рецепт уже не актуален. Помню, как при Хиддинке,когда Гус пригласил Денисова задним числом. Тот демонстративно отказался.
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insider_retro
1522047394
В нынешней ситуации все полезные движения для сборной будут оправданы и оценены... Все должны шевелиться - мудрецы, посредники, игроки, врачи, чиновники и тренеры!.. Пока нет консолидации и нацеленности на успешный результат! Пока просто играют, как бог послал...
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афоня72
1522048753
В Этот раз полностью согласен, взять посмотреть,из футболиста все вытащить, ну а если не подойдет то можно (и даже нужно, если не подойдет) пнуть и не только в жопу!
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С-Пб on-line
1522050866
саламыч не уровень сборной и это факт!!! пусть тироль тренирует
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Tostao
1522053703
Вот прочитает это интервью Денисов и при встрече обязательно наградит Семафорыча поджопником.
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zigbert
1522055403
А почему бы не попробовать с ролью посредника Ловчев справился бы.
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Князев
1522059222
Речь идёт не о приглашении Денисова в сборную, это само собой разумеется. Гнать поганой метлой Черчесова из сборной . Никакого видения игры не продемонстрировал. Везде, где где наследил, там и проиграл. Пока не поздно ГОНИТЕ этого нарцисса подальше от сборной. Черчесов это позор нашей сборной. Вспомните давние времена, ф сколько времени имели раньше наши замечательные тренеры для подготовке сборной к соревнованиям? Что Якушин, Аркадьев были освобождены от работы в клубах??? После окончания сезона собрать новый штаб сборной и назначить нового тренера.
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BykAs
1522059593
А вот тут-то вопрос , кому из ни под жопу дать.
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OfaZavr
1522059676
а Черчесов как старший мог бы и сам все уладить и конфликт не разводить.
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