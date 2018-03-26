Ловчев: «Взял бы Денисова в сборную, а потом бы дал под жопу и сказал: «До свидания»

Известный российский футбольный специалист Евгений Ловчев рассказал, что готов был стать посредником в решении конфликта главного тренера сборной России Станислава Черчесова с полузащитником «Локомотива» Игорем Денисовым.

«Прекрасно знаю, что произошло между Черчесовым и Денисовым. Причем со слов самого Станислава Саламовича. Кстати, он давал Денисову возможность еще в «Динамо» как-то наладить отношения.

Но вопрос стоит не в советах. Я расскажу одну историю. Я ведь ушел от Бескова (еще до «Спартака» – в сборной СССР). Сказал: «У Бескова играть не буду». Но в Федерации футбола нашлись люди, которые сказали, что надо посадить за стол переговоров Бескова и Ловчева. А посредником в этом деле выступил мудрейший человек, Николай Петрович Старостин. Я и сегодня скажу, что Бесков – выдающийся тренер, но у меня с ним не сложились отношения. Но нашелся мудрый человек, который ради страны сказал мне: «Мы сегодня пойдем в федерацию футбола, и ты будешь молчать, говорить буду я». Я не извинялся, но вернулся в сборную (сезон завершился матчем с ирландцами, который мы проиграли 0:3), а на следующий год уже назначили другого тренера (Лобановского). И я опять был в сборной, в которой в основном уже одни киевляне играли. Многие вспоминают, это является моей вывеской, что я стал лучшим футболистом страны 1972 года. Но забывают, что в 1975 году я был признан третьим. Первый – Блохин, второй – Веремеев. И это в ту пору, когда во всем главенствовало киевское «Динамо», выигравшее Кубок кубков и Суперкубок Европы. Так вот тогда вовремя нашелся мудрый человек (в 1975 Бесков возглавил олимпийскую сборную, в которой Ловчев даже был капитаном).

И я недавно сказал, что готов стать тем посредником между Черчесовым и Денисовым – таким вот Старостиным. При этом я совершенно не лез и не советовал: брать или не брать. Просто дружу с Черчесовым. При этом глубочайше уверен, что когда за всем этим стоит престиж страны… Понимаете? Вся Россия за этим стоит. Страна важнее взаимоотношений отдельных людей, вот о чем разговор.

Вот на Олимпиаду допустили наших без флага и гимна, и тогда многие стали выступать, что ехать на Игры не надо. А ребята поехали и выступили достойно. Поэтому я исходил только из одного: чемпионат мира в нашей стране, сборная у нас, если не сказать слабая, то средненькая. И Денисов хороший игрок на очень важной позиции. Ну, не нравится он тебе, но я бы его взял, полностью из футболиста все вытащил, а потом (когда уже речь шла не об игре в сборной, а о продолжении личных взаимоотношений) дал бы под жопу и сказал: «До свидания», – сказал Ловчев.