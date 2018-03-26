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    Якубович: «Англичане будут проверять еду на ЧМ? Я бы и мяч проверял, и губы девушек перед поцелуем»

    Народный артист России Леонид Якубович поделился мнением о намерении сборной Англии привезти свою еду на чемпионат мира. Ранее сообщалось, что англичане боятся быть отравленными. Помимо этого они могут привезти специально обученного человека, который будет проверять еду на пригодность российскую пищу в случае необходимости ее употребления.

    «Этого мало! Я бы проверял и мяч. Иногда он попадает в лицо и некоторые в этой связи начинают этот мяч облизывать! Надо проверить!

    А еще футболистам нужно в России аккуратней целоваться. А то девушки специальной направленности могут намазать себе губы отравляющим веществом! Если и не отравятся, то действие этого вещества может сказаться на потенции! Этот план уже введен в действие! Это совершенно точно!

    Есть такая информация из Министерства обороны: будут применяться отравляющие вещества, после которых ни один футболист сборной Англии ничего уже не сможет! Аккуратней, ребята аккуратней!» – передает слова Якубовича НСН.

    В МИД РФ считают, что Англия может не приехать на турнир.

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.03.2018 00:27
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 марта 2018, 11:47

      с юморком дедуля))

      2
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    • ...
      Рейтинг: +484

      Аскорбин 26 марта 2018, 11:12

      Шутник самоучка.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 26 марта 2018, 11:06

      Страх заставляет их быть немного наивными.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +695

      fan-man 26 марта 2018, 09:05

      Да в сборной Англии и топ игроков то нет, скукотища полнейшая как у наших. Италия пускай едет вместо них. Все только за будут

      0
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 26 марта 2018, 07:18

      Этот юморист , что сострил? А где смеяться? Это тебе не поле чудес на первом, где аплодируют и ржут под твои плоские и грубые , якобы шутки.

      2
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 26 марта 2018, 04:23

      А этот буй что тут делает???Или теперь поле чудес спортивная программа???Ну вот не люблю этих квнщиков с их плоским юмором.Лучше бы пошутил про игру сборной с Бразилами.

      2
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      Рейтинг: +1269

      ФанатОтБога > mutabor0992 26 марта 2018, 04:33

      Он не плохо, потролил английских даунов))) А ты теперь до конца дней будешь 0:3 вспоминать?

      -2
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      Рейтинг: +965

      arok 26 марта 2018, 03:41

      Если обосрутся на чемпионате, так и скажут: "Всё-таки удалось этим Русским нас травонуть". Сидели бы лучше у себя в тумане, обосрыши.

      1
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 26 марта 2018, 03:39

      Красиво порофлил.Англичане вроде разумные,но ссыкуны хуже баб

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      Рейтинг: +695

      fan-man > Axe111 26 марта 2018, 09:07

      После евро во Франции не только фанаты англичан стали бояться как огня русских, но и игроки ))) а бойкот чм это тупо причина спрятать свой страх

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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 26 марта 2018, 01:19

      Вопросы безопасности каждая команда решать вправе самостоятельно и за свой карман... Хотя, засранную голову консервированными пельменями не спасти!...

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