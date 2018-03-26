Якубович: «Англичане будут проверять еду на ЧМ? Я бы и мяч проверял, и губы девушек перед поцелуем»

Народный артист России Леонид Якубович поделился мнением о намерении сборной Англии привезти свою еду на чемпионат мира. Ранее сообщалось, что англичане боятся быть отравленными. Помимо этого они могут привезти специально обученного человека, который будет проверять еду на пригодность российскую пищу в случае необходимости ее употребления.

«Этого мало! Я бы проверял и мяч. Иногда он попадает в лицо и некоторые в этой связи начинают этот мяч облизывать! Надо проверить!

А еще футболистам нужно в России аккуратней целоваться. А то девушки специальной направленности могут намазать себе губы отравляющим веществом! Если и не отравятся, то действие этого вещества может сказаться на потенции! Этот план уже введен в действие! Это совершенно точно!

Есть такая информация из Министерства обороны: будут применяться отравляющие вещества, после которых ни один футболист сборной Англии ничего уже не сможет! Аккуратней, ребята аккуратней!» – передает слова Якубовича НСН.

В МИД РФ считают, что Англия может не приехать на турнир.