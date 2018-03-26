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  • Якубович: «Англичане будут проверять еду на ЧМ? Я бы и мяч проверял, и губы девушек перед поцелуем»

Якубович: «Англичане будут проверять еду на ЧМ? Я бы и мяч проверял, и губы девушек перед поцелуем»

26 марта 2018, 00:27
11

Народный артист России Леонид Якубович поделился мнением о намерении сборной Англии привезти свою еду на чемпионат мира. Ранее сообщалось, что англичане боятся быть отравленными. Помимо этого они могут привезти специально обученного человека, который будет проверять еду на пригодность российскую пищу в случае необходимости ее употребления.

«Этого мало! Я бы проверял и мяч. Иногда он попадает в лицо и некоторые в этой связи начинают этот мяч облизывать! Надо проверить!

А еще футболистам нужно в России аккуратней целоваться. А то девушки специальной направленности могут намазать себе губы отравляющим веществом! Если и не отравятся, то действие этого вещества может сказаться на потенции! Этот план уже введен в действие! Это совершенно точно!

Есть такая информация из Министерства обороны: будут применяться отравляющие вещества, после которых ни один футболист сборной Англии ничего уже не сможет! Аккуратней, ребята аккуратней!» – передает слова Якубовича НСН.

В МИД РФ считают, что Англия может не приехать на турнир.

Источник: Бомбардир.ру
Чемпионат мира Англия
Комментарии (11)
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insider_retro
1522016361
Вопросы безопасности каждая команда решать вправе самостоятельно и за свой карман... Хотя, засранную голову консервированными пельменями не спасти!...
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Axe111
1522024787
Красиво порофлил.Англичане вроде разумные,но ссыкуны хуже баб
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arok
1522024903
Если обосрутся на чемпионате, так и скажут: "Всё-таки удалось этим Русским нас травонуть". Сидели бы лучше у себя в тумане, обосрыши.
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mutabor0992
1522027380
А этот буй что тут делает???Или теперь поле чудес спортивная программа???Ну вот не люблю этих квнщиков с их плоским юмором.Лучше бы пошутил про игру сборной с Бразилами.
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нейтральныйкакникто
1522037935
Этот юморист , что сострил? А где смеяться? Это тебе не поле чудес на первом, где аплодируют и ржут под твои плоские и грубые , якобы шутки.
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Dr Metal
1522044317
Да в сборной Англии и топ игроков то нет, скукотища полнейшая как у наших. Италия пускай едет вместо них. Все только за будут
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zigbert
1522051577
Страх заставляет их быть немного наивными.
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Аскорбин
1522051920
Шутник самоучка.
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OfaZavr
1522054077
с юморком дедуля))
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