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    Сборная Англии боится оказаться отравленной и хочет приехать на ЧМ-2018 со своей едой

    Сборная Англии намерена приехать на чемпионат мира-2018 с собственной едой. Команда планирует взять с собой кексы, чай, соусы, шоколад и ряд других продуктов.

    Связано это с тем, что команда боится оказаться отравленной в России. Кроме того, англичане привезут специально обученного человека, который будет проверять на пригодность российскую пищу в случае необходимости ее употребления.

    В МИД РФ считают, что Англия может не приехать на турнир.

    Источник: The Sun

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    21.03.2018 23:05
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    Комментарии59
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 22 марта 2018, 21:25

      Еще надо взять специально обученного человека для борьбы с медведями, еще человека для борьбы с водкой, а также много человек для борьбы с бородатыми русскими мужиками. Хотя последнее не выполнимо - их должно быть в двадцать раз больше чем мужиков, если вспомнить как 100 россиян "напали и избили" 2000 борисок на чемпе во Франции

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 22 марта 2018, 17:34

      Всё равно кто-то из них нашей колбаски откушает. Не говорите потом,что вас не предупреждали кошки в гостинице.

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 марта 2018, 11:35

      маразм зашкаливает, тогда вообще все свое нужно привозить и кровати тоже а то вдруг наши игл ядовитых натыкают везде по всей гостинице))

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > Barmaleushka 22 марта 2018, 12:28

      правильно, так им и надо сделать!)))

      3
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 22 марта 2018, 10:38

      Ну и пусть,это их право.

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      Рейтинг: +984

      ZENIT84, 22 марта 2018, 09:34

      пусть еще щиты на задницу натянут а то у нас МИХАЛЫЧ из челябинска приедет поболеть за сборную!!!! (маразматики)

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      Рейтинг: +334

      maratagliulin > ZENIT84, 22 марта 2018, 21:28

      Не натянут - они это любят

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      Рейтинг: +68

      механик75 22 марта 2018, 09:26

      правильно на днях беляшом на вокзале отравился, лучше со своей

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      Рейтинг: +165

      JackBruce 22 марта 2018, 09:25

      Англичане приедут на чемпионат в Россию. А поскольку с ними не будет официальных лиц, то спокойно выиграют чемпионат.

      0
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      Рейтинг: +232

      Sterh 22 марта 2018, 09:16

      Это что это за "специально обученный человек"?)
      С иммунитетом к ядам - пробовать будет?)

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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 22 марта 2018, 09:00

      Травят только в Англии. В России все в порядке.

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      Рейтинг: +24996

      bset 22 марта 2018, 08:57

      С американцами же вы общаетесь. И не боитесь, что они на вас ядерную бомбу скинут или устроят революцию в вашей стране.

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      Рейтинг: +347

      Grom1987 > bset 22 марта 2018, 09:02

      Смешно)

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