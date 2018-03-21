Сборная Англии боится оказаться отравленной и хочет приехать на ЧМ-2018 со своей едой

Еще надо взять специально обученного человека для борьбы с медведями, еще человека для борьбы с водкой, а также много человек для борьбы с бородатыми русскими мужиками. Хотя последнее не выполнимо - их должно быть в двадцать раз больше чем мужиков, если вспомнить как 100 россиян "напали и избили" 2000 борисок на чемпе во Франции
Сборная Англии намерена приехать на чемпионат мира-2018 с собственной едой. Команда планирует взять с собой кексы, чай, соусы, шоколад и ряд других продуктов.
Связано это с тем, что команда боится оказаться отравленной в России. Кроме того, англичане привезут специально обученного человека, который будет проверять на пригодность российскую пищу в случае необходимости ее употребления.
В МИД РФ считают, что Англия может не приехать на турнир.