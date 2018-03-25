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    Каррера – о переносе матча «Амкар» – «Локомотив»: «Ситуация странная и непривычная»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказал мнение о переносе матча 24-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Локомотивом» из Перми в Москву.

    Специалист подчеркнул, что железнодорожники получили преимущество по итогу этой ситуации.

    – «Амкар» «примет» вашего прямого конкурента – «Локомотив» – в Москве. Как на это реагируете?

    – Ситуация странная и непривычная. Не знаю, какие проблемы с полем в Перми, поскольку «Амкар» всегда там выступал. Думаю, что более логично было бы организовать встречу на нейтральном стадионе. Проводя выездной матч дома, «Локомотив» получает преимущество, ведь теперь пять из последних восьми туров команда проведет на своей арене.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    25.03.2018 23:26
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +304

      Антисемит 26 марта 2018, 20:10

      ситуация, когда Спартак предлагал заплатить Амкару за то, чтобы тот сыграл матч с Локомотивом в Хабаровске, не менее странная и непривычная))

      1
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      Рейтинг: +1580

      srg38 26 марта 2018, 14:19

      Локомотиву еще победить надо. Все мы знаем как Локо играет с аутсайдерами в очень важных матчах

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 марта 2018, 11:45

      да уж у нас странного и непривычного хоть отбавляй)

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 26 марта 2018, 11:45

      Место проведения - забота принимающей стороны, в данном случае Амкара. Почему они не играют в Уфе - надо у них спросить. Так что нехер хаять Геркуса и потушите свои пуканы. Надо было на поле у Локо выигрывать, а не кудахтать здесь.

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      Рейтинг: +100699

      zigbert 26 марта 2018, 10:58

      Решение принято и теперь какое бы оно было убогим,кто то будет возмущаться а кто то хлопать в ладоши.

      1
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      Рейтинг: +982

      O-Z 26 марта 2018, 09:22

      По-плач ещё в тарелку мокорон

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 26 марта 2018, 07:26

      20 лямов свое дело сделали-я вообще не исключаю что туда входит и сдача матча.

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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 26 марта 2018, 06:22

      кабинетные жуки навозные это их грязные дела чтоб руки у них усохли от откатов и взяток

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      Рейтинг: +1814

      vitvik 26 марта 2018, 05:02

      Есть продавец и покупатель. Что странного?

      0
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 26 марта 2018, 04:32

      оказывается Каррера всю жизнь следит и переживает за пермский футбол. не зря же он в курсе, что Амкар всегда играл в Перми.

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      Рейтинг: +6856

      Антибиотик > klifS 26 марта 2018, 19:58

      А какие вопросы к Локомотиву? Все претензии к Амкару, это их решение.

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