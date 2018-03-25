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  • Каррера – о переносе матча «Амкар» – «Локомотив»: «Ситуация странная и непривычная»

Каррера – о переносе матча «Амкар» – «Локомотив»: «Ситуация странная и непривычная»

25 марта 2018, 23:26
34

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказал мнение о переносе матча 24-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Локомотивом» из Перми в Москву.

Специалист подчеркнул, что железнодорожники получили преимущество по итогу этой ситуации.

– «Амкар» «примет» вашего прямого конкурента – «Локомотив» – в Москве. Как на это реагируете?

– Ситуация странная и непривычная. Не знаю, какие проблемы с полем в Перми, поскольку «Амкар» всегда там выступал. Думаю, что более логично было бы организовать встречу на нейтральном стадионе. Проводя выездной матч дома, «Локомотив» получает преимущество, ведь теперь пять из последних восьми туров команда проведет на своей арене.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Локомотив Спартак Каррера Массимо
Комментарии (34)
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Loko_Roma
1522009652
В чужом глазу соринку вижу, а в своем бревна не замечаю.
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Соа́рес де Мора́ис
1522011646
Просто Геркус удристал всё кресло, обосрался напрочь, в честной борьбе ни как. Надеюсь что Амкар сможет дать бой девчулям, Евсеева знаю как принципиального человека, бойца. От него понятно не зависел перенос игры, но бой должны дать!
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VikNMar
1522012655
А что , только " Спартаку " жизнь облегчать надо .......
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Gory One
1522014008
Сеньор Каррера, думай мозгами и говори словами, а не обделанной в этом сезоне опой. ...Логичнее было бы провести матч в Перми, а далее по регламенту, то есть там, где пожелает формальный хозяин матча. К слову, если к 29 апреля ситуация со стадионом "Звезда" в Перми не нормализуется, то неплохо было бы согласиться на пожелание итальянского специалиста и провести игру Амкар - Спартак на нейтральном поле в Хабаровске.
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stream15
1522014211
Это уже в порядке вещей, когда кого-то ходят сделать чемпионом к очередному юбилею.
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anatolich72
1522014273
Более чем странная.
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Полная Канистра
1522034526
кабинетные жуки навозные это их грязные дела чтоб руки у них усохли от откатов и взяток
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Диктор
1522038380
20 лямов свое дело сделали-я вообще не исключаю что туда входит и сдача матча.
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O-Z
1522045330
По-плач ещё в тарелку мокорон
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Diesel133
1522053931
Место проведения - забота принимающей стороны, в данном случае Амкара. Почему они не играют в Уфе - надо у них спросить. Так что нехер хаять Геркуса и потушите свои пуканы. Надо было на поле у Локо выигрывать, а не кудахтать здесь.
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