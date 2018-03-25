Каррера – о переносе матча «Амкар» – «Локомотив»: «Ситуация странная и непривычная»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера высказал мнение о переносе матча 24-го тура чемпионата России между «Амкаром» и «Локомотивом» из Перми в Москву.

Специалист подчеркнул, что железнодорожники получили преимущество по итогу этой ситуации.

– «Амкар» «примет» вашего прямого конкурента – «Локомотив» – в Москве. Как на это реагируете?

– Ситуация странная и непривычная. Не знаю, какие проблемы с полем в Перми, поскольку «Амкар» всегда там выступал. Думаю, что более логично было бы организовать встречу на нейтральном стадионе. Проводя выездной матч дома, «Локомотив» получает преимущество, ведь теперь пять из последних восьми туров команда проведет на своей арене.