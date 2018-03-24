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    Мостовой: «Сборной России бессмысленно играть с Бразилией и Францией»

    Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой дал комментарий после товарищеского матча команды против сборной Бразилии (0:3). Эксперт считает, что нам нет смысла играть с такими соперниками.

    «Сегодняшний счeт неважен. У нас продолжаются ознакомительные игры, и от того, что мы проиграем, ничего не поменяется. Лишний раз мы убедились, что уровень и качество игры у сборной России не те, что надо. Бразильцы спокойно выиграли. В первом тайме мы нормально держались, даже был какой-то один момент.

    Нашей сборной нужно работать над многими вещами, но сейчас это не имеет никакого смысла, потому что впереди чемпионат мира, и до него ничего не изменится. Сегодняшнюю игру многие завтра уже забудут и переключатся на Францию.

    Эти две товарищеские игры ничего не дадут. 14 июня всe будет совершенно по-другому. Например, соперником будет не Бразилия, а Саудовская Аравия, это совсем другой уровень футбола», – считает эксперт.

    27 марта Россия сыграет с Францией.

    Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.03.2018 06:13
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +411

      aam 24 марта 2018, 18:32

      Сборная России вообще играет бессмысленно.

      0
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 24 марта 2018, 17:12

      10 последних игр сборной
      3 победы(венгрия,новая зеландия,юж.корея)
      3 ничьи( Чили,Иран,Испания)
      4 поражения(Португалия,Мексика,Аргентина и Бразилия)
      Вот и судите сами как играет наша сборная!

      1
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      Рейтинг: +12331

      Вомбат 24 марта 2018, 13:46

      На многих ресурсах, в том числе СовСпорте журналисты пишут, что надо надо играть с такими соперниками, ведь игры с Молдавиями и Катарами сборной России ничего не дают. Вот за каких идиотов нас держат наши журналисты. То ли они сами забыли, что Катару мы проиграли, то ли уверены, что об этом забыли мы. Ведь очевидно, что ничего не дают только игры с заведомо более слабыми соперниками, а не с равными соперниками типа Молдавии и Катара. Ну а игры с заведомо более сильными создают привыкание для сборной быть мальчиками для битья.

      0
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg > Вомбат 24 марта 2018, 14:44

      Видно, что ты далёк от спорта. Мастерство только на более сильном сопернике растёт. Футбол или бокс неважно

      1
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      Рейтинг: +440

      Yarrom89 24 марта 2018, 12:16

      И после очередного вылета с крупного турнира, в данном случае ЧМ - 2018, все спортивное руководство начнет вещать : "Мы выглядели достойно, но соперник был сегодня сильнее" или "Мы сделали все что смогли" и прочее. Вот увидите все будет точно так же как и на Кубке Конфедераций. Черчесов не тот тренет с кем достойно выступают на таких серьезных турнирах. Имхо.

      4
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 24 марта 2018, 11:22

      Черчесов-Россия, это тоже, что Манчини-Зенит..... Зеро!!!!!

      4
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 24 марта 2018, 11:18

      А с кем играть тогда,чтобы хоть чуть-чуть начать учиться если не забивать голы,то хотя бы обороняться-со сборной племени МУМБО-ЮМБО чтоль встречаться?

      1
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 24 марта 2018, 11:02

      А зачем тогда вообще играть в футбол????

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      Рейтинг: -19

      Пестрый 24 марта 2018, 10:39

      Правильно какая нах Бразилия когда в обороне Гранат с Кудряшовым)) Этих в свое время в Спартаке признали проф непригодными а теперь они в сборной)) С тех пор они лучше играть не стали обосновавшись у лузеров а теперь игроки сборной)) Бу га га))

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 24 марта 2018, 10:15

      Мостовой прав, с Саудовской аравией надо будет играть 1ым номером, а игра против франции, бразилии, испании, аргентины это обучение игры 2ым номером на контроатаках.

      0
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      Рейтинг: +493

      iBragim2102 > gol_kak_sokol 24 марта 2018, 13:35

      Так и не будет 1ого номера будут сидеть против Саудовской аравии в обороне, и те также будут сидеть, и мяч пинать от ворот до ворот, лучше проиграть, чем это.

      1
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 24 марта 2018, 10:07

      Да действительно шансов 0 .

      2
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