Мостовой: «Сборной России бессмысленно играть с Бразилией и Францией»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой дал комментарий после товарищеского матча команды против сборной Бразилии (0:3). Эксперт считает, что нам нет смысла играть с такими соперниками.

«Сегодняшний счeт неважен. У нас продолжаются ознакомительные игры, и от того, что мы проиграем, ничего не поменяется. Лишний раз мы убедились, что уровень и качество игры у сборной России не те, что надо. Бразильцы спокойно выиграли. В первом тайме мы нормально держались, даже был какой-то один момент.

Нашей сборной нужно работать над многими вещами, но сейчас это не имеет никакого смысла, потому что впереди чемпионат мира, и до него ничего не изменится. Сегодняшнюю игру многие завтра уже забудут и переключатся на Францию.

Эти две товарищеские игры ничего не дадут. 14 июня всe будет совершенно по-другому. Например, соперником будет не Бразилия, а Саудовская Аравия, это совсем другой уровень футбола», – считает эксперт.

27 марта Россия сыграет с Францией.

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