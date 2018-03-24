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  • Мостовой: «Сборной России бессмысленно играть с Бразилией и Францией»

Мостовой: «Сборной России бессмысленно играть с Бразилией и Францией»

24 марта 2018, 06:13
29

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой дал комментарий после товарищеского матча команды против сборной Бразилии (0:3). Эксперт считает, что нам нет смысла играть с такими соперниками.

«Сегодняшний счeт неважен. У нас продолжаются ознакомительные игры, и от того, что мы проиграем, ничего не поменяется. Лишний раз мы убедились, что уровень и качество игры у сборной России не те, что надо. Бразильцы спокойно выиграли. В первом тайме мы нормально держались, даже был какой-то один момент.

Нашей сборной нужно работать над многими вещами, но сейчас это не имеет никакого смысла, потому что впереди чемпионат мира, и до него ничего не изменится. Сегодняшнюю игру многие завтра уже забудут и переключатся на Францию.

Эти две товарищеские игры ничего не дадут. 14 июня всe будет совершенно по-другому. Например, соперником будет не Бразилия, а Саудовская Аравия, это совсем другой уровень футбола», – считает эксперт.

27 марта Россия сыграет с Францией.

Россия разгромно проиграла Бразилии. Но Акинфеев – герой!

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Бразилия Франция Мостовой Александр
Комментарии (29)
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mnb 95
1521872827
Когда Черчесова ставили чем думали?
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Джавел.
1521873735
Сб.России надо бойкотировать ЧМ-2018 г.
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Zeff
1521873739
Поколение сменилось. Теперь у нас Смолов, Глушаков звезды. И тренер ЗВИЗДИЩА.
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alex1951
1521874378
Рекомендую Черчесу Осетинскому перед Чемпом ,чем нибудь заболеть - тогда отмазка полная будет! Кто ж хочет на себя такой позор грузить?
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4agaaa
1521874640
То что Акинфеев лучший в сборной, итак все знали, что же такого нового внёс Черчесов? Лично я виду только деградацию! Нет ни игры , ни состава!
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anatolich72
1521875223
Да действительно шансов 0 .
Ответить
qwera 1969
1521878559
А зачем тогда вообще играть в футбол????
Ответить
qwera 1969
1521879751
Черчесов-Россия, это тоже, что Манчини-Зенит..... Зеро!!!!!
Ответить
Yarrom89
1521882976
И после очередного вылета с крупного турнира, в данном случае ЧМ - 2018, все спортивное руководство начнет вещать : "Мы выглядели достойно, но соперник был сегодня сильнее" или "Мы сделали все что смогли" и прочее. Вот увидите все будет точно так же как и на Кубке Конфедераций. Черчесов не тот тренет с кем достойно выступают на таких серьезных турнирах. Имхо.
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petrucho-spb
1521900725
10 последних игр сборной 3 победы(венгрия,новая зеландия,юж.корея) 3 ничьи( Чили,Иран,Испания) 4 поражения(Португалия,Мексика,Аргентина и Бразилия) Вот и судите сами как играет наша сборная!
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