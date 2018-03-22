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    Спортивный директор РФПЛ – о календаре: «Никто же не говорил, что в марте будут мороз и снег»

    Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин заявил, что лига старается учитывать пожелания всех команд при составлении календаря на сезон. При это он отметил, что угодить абсолютно всем не представляется возможным.

    «Когда игроки приходят после сборных, они находятся не в оптимальном состоянии. Поэтому стыковые матчи просят не ставить сразу. Так же обстоят дела с дерби, например, ЦСКА и «Спартак». Команды всегда просят не ставить матч между играми в еврокубках.

    Всегда стараемся сделать календарь так, чтобы у команд было одинаковое количество дней на восстановление. Но все равно невозможно сделать так, чтобы всех все устроило. У нас есть программа, вот она думает-думает и все равно выдает, что невозможно. В декабре, например, никто не хочет играть. Хотя в этот раз он был теплым. А сейчас видим, какие условия в марте… Никто же не говорил, что в это время будет мороз и снег.

    По рекомендации УЕФА судья матча за час до игры должен измерить температуру и проверить поле. Если две команды согласны, то матч можно отменить. Со следующего сезона это будет обязательно, но также по согласованию с командами, как это было в матче «Рубин» – «Спартак», где решение было принято в обсуждении», – сказал Пышкин.

    Источник: Чемпионат.ком

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    22.03.2018 13:48
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +68

      LERDAV. 22 марта 2018, 22:15

      LERDAV. Причем тут погода? Если играть с Апреля по Октябрь по 4 игры в месяц =28 туров еще 2 тура когда нет матчей ЛЧ. И ЛЕ. А с 15 по 31 марта кубок и с 1по12 Ноября кубок. Между 1и 2 кругом без перерыва. Трансфер только меж сезонами.
      В СТРАНЕ Шахтеры и Металурги при меньшей зарплате работают 5 дней в неделю

      1
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      Рейтинг: +6913

      батог 22 марта 2018, 21:38

      Даааа..... А в январе неожиданно пошел снег!!! Твою мать!!! Живешь на Мальдивах что ли? А в Москву только за зарплатой, а?

      2
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      Рейтинг: +548

      avera 22 марта 2018, 20:43

      А страна северная-мороз повсюду. Надо читать Жванецкого.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 22 марта 2018, 20:14

      Он ,что в Африке живет?

      0
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 22 марта 2018, 19:33

      Я взрослый человек, но не могу по другому отреагировать на слова: "Никто же не говорил, что в это время в марте будет мороз и снег." - ОБОССАТЬСЯ, другого слова на это заявление у меня нет.

      1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 > Vratarь 23 марта 2018, 09:55

      Пышкин наверно ЕГЭ сдавал, тупой как американец... Пусть возьмут в РФС консультанта учителя географии или метеоролога...

      0
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      Рейтинг: +8511

      kaa-71 22 марта 2018, 19:19

      Посадить тебя и тех кто составляет календарь на трибуну без подогрева, чтобы обдувало со всех сторон

      2
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > kaa-71 22 марта 2018, 19:49

      Это не реально.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 марта 2018, 18:44

      погода в марте примерно одинакова, поэтому все слова выглядят как обычная отмаза.

      3
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > OfaZavr 22 марта 2018, 19:59

      Фильм"Одиноким предоставляется общежитие"-а говорят в России зимой снег бывает.

      1
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      Рейтинг: +704

      SanInstructor 22 марта 2018, 18:04

      не ругайтесь, Пышкину всего то 5 лет от роду

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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > SanInstructor 22 марта 2018, 18:19

      Им бы всем лет 5 на лесоповал,может тогда бы задумались?

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 22 марта 2018, 18:04

      Пышкин видимо живет в Калифорни. В России декабрь и март всегда были зимними и морозными месяцами. Проводите в эти месяцы турниры в Краснодаре и Крыму - южные выездные туры.

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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > пряник929 22 марта 2018, 18:16

      Газоны не выдержат.

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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 22 марта 2018, 18:01

      У меня такое предположение:1.Руководство РФС пытается нам-болельщикам пустить пыль в глаза.,2.Составить календарь не так уж сложно.Взять к примеру другие чемпионаты/на что ориентируются в Креслах/.3.В Европе играют минимум 2 игры в неделю,не забывая о Кубке страны,ЛЧ,ЛЕ ит.д. 4.А у нас что получается-одна игра в неделю и футболисты УСТАЛИ.Какие к чёртовой матери-футболисты?Я бы посмотрел на них после разгрузки вагонов угля 4 через 2.И з/п в 100000 раз меньше.

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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > ОЛЕГ К. 22 марта 2018, 18:06

      5.В конце-концов переведите на весна-осень,а то наши мальчики-одуванчики совсем замерзнут.

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