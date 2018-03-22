Спортивный директор РФПЛ – о календаре: «Никто же не говорил, что в марте будут мороз и снег»

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин заявил, что лига старается учитывать пожелания всех команд при составлении календаря на сезон. При это он отметил, что угодить абсолютно всем не представляется возможным.

«Когда игроки приходят после сборных, они находятся не в оптимальном состоянии. Поэтому стыковые матчи просят не ставить сразу. Так же обстоят дела с дерби, например, ЦСКА и «Спартак». Команды всегда просят не ставить матч между играми в еврокубках.

Всегда стараемся сделать календарь так, чтобы у команд было одинаковое количество дней на восстановление. Но все равно невозможно сделать так, чтобы всех все устроило. У нас есть программа, вот она думает-думает и все равно выдает, что невозможно. В декабре, например, никто не хочет играть. Хотя в этот раз он был теплым. А сейчас видим, какие условия в марте… Никто же не говорил, что в это время будет мороз и снег.

По рекомендации УЕФА судья матча за час до игры должен измерить температуру и проверить поле. Если две команды согласны, то матч можно отменить. Со следующего сезона это будет обязательно, но также по согласованию с командами, как это было в матче «Рубин» – «Спартак», где решение было принято в обсуждении», – сказал Пышкин.