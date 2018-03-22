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  • Спортивный директор РФПЛ – о календаре: «Никто же не говорил, что в марте будут мороз и снег»

Спортивный директор РФПЛ – о календаре: «Никто же не говорил, что в марте будут мороз и снег»

22 марта 2018, 13:48
31

Спортивный директор РФПЛ Виктор Пышкин заявил, что лига старается учитывать пожелания всех команд при составлении календаря на сезон. При это он отметил, что угодить абсолютно всем не представляется возможным.

«Когда игроки приходят после сборных, они находятся не в оптимальном состоянии. Поэтому стыковые матчи просят не ставить сразу. Так же обстоят дела с дерби, например, ЦСКА и «Спартак». Команды всегда просят не ставить матч между играми в еврокубках.

Всегда стараемся сделать календарь так, чтобы у команд было одинаковое количество дней на восстановление. Но все равно невозможно сделать так, чтобы всех все устроило. У нас есть программа, вот она думает-думает и все равно выдает, что невозможно. В декабре, например, никто не хочет играть. Хотя в этот раз он был теплым. А сейчас видим, какие условия в марте… Никто же не говорил, что в это время будет мороз и снег.

По рекомендации УЕФА судья матча за час до игры должен измерить температуру и проверить поле. Если две команды согласны, то матч можно отменить. Со следующего сезона это будет обязательно, но также по согласованию с командами, как это было в матче «Рубин» – «Спартак», где решение было принято в обсуждении», – сказал Пышкин.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига
Комментарии (31)
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Стаz
1521717904
Никто ж не говорил, что большая часть России находится в северных широтах
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insider_retro
1521718062
Но никто не рассчитывает на мартовскую жару и луговую траву... Свалили всё на машину, а зарплату-то не машина получает...
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Axe111
1521719222
А что ты думал придурок +30 будет?!?!?!! Идиот
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mihail200606
1521721054
Действительно, в России в марте снег... Экзотика..
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тщмек 19
1521724218
Вы, товарищ Пышкин, видимо, к нам из Японии попали, иначе как объяснить ваши представления, что в мартовской Перми проводят праздник цветущей сакуры? Да и в Хабаровске пляжный сезон не в марте открывают.
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zigbert
1521728078
Эти проблемы так и будут у нас продолжаться,пока не появятся крытые стадионы.А деньги на это у нас есть.
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пряник929
1521731046
Пышкин видимо живет в Калифорни. В России декабрь и март всегда были зимними и морозными месяцами. Проводите в эти месяцы турниры в Краснодаре и Крыму - южные выездные туры.
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OfaZavr
1521733480
погода в марте примерно одинакова, поэтому все слова выглядят как обычная отмаза.
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kaa-71
1521735599
Посадить тебя и тех кто составляет календарь на трибуну без подогрева, чтобы обдувало со всех сторон
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батог
1521743933
Даааа..... А в январе неожиданно пошел снег!!! Твою мать!!! Живешь на Мальдивах что ли? А в Москву только за зарплатой, а?
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