Слуцкий назвал Акинфеева, Игнашевича, Березуцких творцами истории российского футбола

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий оценил вклад в российский футбол своих бывших подшефных – людей, ответственных за оборону ворот.

«В прошлом году был неприятный инцидент, когда вывесили баннер со словами «Сергей, Василий, Алексей, спасибо — до свидания». Болельщики не только ЦСКА, но и сборной России должны быть счастливы, что у них есть такие футболисты.

На протяжении стольких лет братья Березуцкие, Сергей Игнашевич и Игорь Акинфеев служат команде верой и правдой, а также создают необходимую атмосферу, помогают воспитывать новые поколения. Пока есть живые примеры непоколебимого духа и мастерства, я уверен, что нашу команду ждeт светлое будущее.

Мы должны очень ценить этих людей и гордиться тем, что они являются нашими современниками. Они творят историю российского футбола», – сказал тренер.

Слуцкий находится на контракте в голландском «Витессе».