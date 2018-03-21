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  • Слуцкий назвал Акинфеева, Игнашевича, Березуцких творцами истории российского футбола

Слуцкий назвал Акинфеева, Игнашевича, Березуцких творцами истории российского футбола

21 марта 2018, 19:53
6

Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий оценил вклад в российский футбол своих бывших подшефных – людей, ответственных за оборону ворот.

«В прошлом году был неприятный инцидент, когда вывесили баннер со словами «Сергей, Василий, Алексей, спасибо — до свидания». Болельщики не только ЦСКА, но и сборной России должны быть счастливы, что у них есть такие футболисты.

На протяжении стольких лет братья Березуцкие, Сергей Игнашевич и Игорь Акинфеев служат команде верой и правдой, а также создают необходимую атмосферу, помогают воспитывать новые поколения. Пока есть живые примеры непоколебимого духа и мастерства, я уверен, что нашу команду ждeт светлое будущее.

Мы должны очень ценить этих людей и гордиться тем, что они являются нашими современниками. Они творят историю российского футбола», – сказал тренер.

Слуцкий находится на контракте в голландском «Витессе».

Источник: Euro-football.ru
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Акинфеев Игорь Березуцкий Алексей Березуцкий Василий Игнашевич Сергей Слуцкий Леонид
Комментарии (6)
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Axe111
1521660602
М-да,печально очень что нет других
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vovan55
1521670392
ну в принципе да...но есть и были игроки в других командах...
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арейская
1521676318
Не являясь ярым поклонником армейцев, но эти, так сказать старички, всегда мне лично нравились, хотя и косячили конечно, ну куда-же без этого, но их присутствие на поле чувства уверенности добавляло
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nik55
1521693965
и себя забыл
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Чикомас
1521712346
Ну...то, что они оставили свой след, это бесспорно конечно....Но историю..Историю творили ВЕЛИКИЕ. Яшин, Стрельцов,Федотов.. А Федя Черенков, а Илья Цымбаларь, Дасаев..Всех и не перечислишь..
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