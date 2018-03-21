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    Слуцкий назвал Акинфеева, Игнашевича, Березуцких творцами истории российского футбола

    Бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий оценил вклад в российский футбол своих бывших подшефных – людей, ответственных за оборону ворот.

    «В прошлом году был неприятный инцидент, когда вывесили баннер со словами «Сергей, Василий, Алексей, спасибо — до свидания». Болельщики не только ЦСКА, но и сборной России должны быть счастливы, что у них есть такие футболисты.

    На протяжении стольких лет братья Березуцкие, Сергей Игнашевич и Игорь Акинфеев служат команде верой и правдой, а также создают необходимую атмосферу, помогают воспитывать новые поколения. Пока есть живые примеры непоколебимого духа и мастерства, я уверен, что нашу команду ждeт светлое будущее.

    Мы должны очень ценить этих людей и гордиться тем, что они являются нашими современниками. Они творят историю российского футбола», – сказал тренер.

    Слуцкий находится на контракте в голландском «Витессе».

    Источник: Euro-football.ru

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    21.03.2018 19:53
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 22 марта 2018, 12:52

      Ну...то, что они оставили свой след, это бесспорно конечно....Но историю..Историю творили ВЕЛИКИЕ. Яшин, Стрельцов,Федотов.. А Федя Черенков, а Илья Цымбаларь, Дасаев..Всех и не перечислишь..

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +8026

      nik55 22 марта 2018, 07:46

      и себя забыл

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 22 марта 2018, 02:51

      Не являясь ярым поклонником армейцев, но эти, так сказать старички, всегда мне лично нравились, хотя и косячили конечно, ну куда-же без этого, но их присутствие на поле чувства уверенности добавляло

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +840

      vovan55 22 марта 2018, 01:13

      ну в принципе да...но есть и были игроки в других командах...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3559

      Axe111 21 марта 2018, 22:30

      М-да,печально очень что нет других

      2
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