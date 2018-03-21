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    Лопатин: «Когда позвали в сборную Бразилии, подумал: «Что за фигня?»

    Нападающий дублирующего состава московского «Спартака» Даниил Лопатин рассказал, как воспринял новость о приглашении на тренировку сборной Бразилии, которой не хватало футболистов для полноценного занятия.

    «Если честно, даже не знаю, по какому критерию выбрали именно меня. Зашeл администратор команды и сказал, что мы едем на тренировку сборной Бразилии. Конечно, я сначала подумал: что за фигня? Поверил только после того, как увидел официальное письмо из РФС. Долго не мог осознать, что такое действительно может быть.

    На тренировку мы приехали заранее, минут 40 ждали. По приезде некоторые бразильцы размялись в тренажeрке, некоторые сразу пошли на поле. После этого позвали и нас. Попадание в разминочный квадрат к бразильцам — счастливая случайность? Нет, просто Фернандиньо сказал, что им нужен один человек — я сразу побежал к ним. Хотелось посмотреть, что и как. Всe-таки в этом квадрате был ещe и Роберто Фирмино!

    Думал, вообще выходить не буду, а в итоге провeл в центре примерно столько же времени, что и остальные. Конечно, уровень техники у бразильцев запредельно высокий. Ещe хочу отметить, как они завершают атаки: практически каждый удар по воротам — это гол», – рассказал игрок.

    23 марта бразильцы сыграют со сборной России.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.03.2018 00:06
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 21 марта 2018, 15:30

      Г-н Лопатин- восходящая звезда бразильского футбола,Все встали.Долгие продолжительные аплодисменты.

      0
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      Рейтинг: +2780

      Чикомас 21 марта 2018, 13:19

      Ну а че...Лопатин-самая распостраненная в Бразилии фамилия. За своего приняли...

      1
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 21 марта 2018, 10:39

      Интересно, что они о твоей "запредельной" техники сказали?)))

      1
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 21 марта 2018, 10:26

      черчесов возьми лопатина на игру!лопатин для бразилии-это похороны!

      2
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      Рейтинг: +5461

      Дядя Серёжа 21 марта 2018, 07:05

      Лучше бы тебе играть против них

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > Дядя Серёжа 21 марта 2018, 15:26

      Дядя Серёжа,лучше за них.Смотришь свой казачёк появится.

      0
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      Рейтинг: +489

      ТОЛЬКО ФУТБОЛ 21 марта 2018, 05:19

      ****....как всю жизнь можно играть в футбол и не попадать в ворота в 4х из пяти случаев...в цирке медведи на велосипедах ездят

      4
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus > ТОЛЬКО ФУТБОЛ 21 марта 2018, 08:11

      так медведям в паспорт не заглядывают, при составлении заявки

      2
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