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  • Лопатин: «Когда позвали в сборную Бразилии, подумал: «Что за фигня?»

Лопатин: «Когда позвали в сборную Бразилии, подумал: «Что за фигня?»

21 марта 2018, 00:06
8

Нападающий дублирующего состава московского «Спартака» Даниил Лопатин рассказал, как воспринял новость о приглашении на тренировку сборной Бразилии, которой не хватало футболистов для полноценного занятия.

«Если честно, даже не знаю, по какому критерию выбрали именно меня. Зашeл администратор команды и сказал, что мы едем на тренировку сборной Бразилии. Конечно, я сначала подумал: что за фигня? Поверил только после того, как увидел официальное письмо из РФС. Долго не мог осознать, что такое действительно может быть.

На тренировку мы приехали заранее, минут 40 ждали. По приезде некоторые бразильцы размялись в тренажeрке, некоторые сразу пошли на поле. После этого позвали и нас. Попадание в разминочный квадрат к бразильцам — счастливая случайность? Нет, просто Фернандиньо сказал, что им нужен один человек — я сразу побежал к ним. Хотелось посмотреть, что и как. Всe-таки в этом квадрате был ещe и Роберто Фирмино!

Думал, вообще выходить не буду, а в итоге провeл в центре примерно столько же времени, что и остальные. Конечно, уровень техники у бразильцев запредельно высокий. Ещe хочу отметить, как они завершают атаки: практически каждый удар по воротам — это гол», – рассказал игрок.

23 марта бразильцы сыграют со сборной России.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Бразилия. Серия А Спартак Бразилия Лопатин Даниил
Комментарии (8)
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ТОЛЬКО ФУТБОЛ
1521598758
****....как всю жизнь можно играть в футбол и не попадать в ворота в 4х из пяти случаев...в цирке медведи на велосипедах ездят
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Дядя Серёжа
1521605143
Лучше бы тебе играть против них
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зенит ничто
1521617190
черчесов возьми лопатина на игру!лопатин для бразилии-это похороны!
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С-Пб on-line
1521617940
Интересно, что они о твоей "запредельной" техники сказали?)))
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Чикомас
1521627589
Ну а че...Лопатин-самая распостраненная в Бразилии фамилия. За своего приняли...
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ОЛЕГ К.
1521635433
Г-н Лопатин- восходящая звезда бразильского футбола,Все встали.Долгие продолжительные аплодисменты.
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