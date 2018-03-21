Лопатин: «Когда позвали в сборную Бразилии, подумал: «Что за фигня?»

Нападающий дублирующего состава московского «Спартака» Даниил Лопатин рассказал, как воспринял новость о приглашении на тренировку сборной Бразилии, которой не хватало футболистов для полноценного занятия.

«Если честно, даже не знаю, по какому критерию выбрали именно меня. Зашeл администратор команды и сказал, что мы едем на тренировку сборной Бразилии. Конечно, я сначала подумал: что за фигня? Поверил только после того, как увидел официальное письмо из РФС. Долго не мог осознать, что такое действительно может быть.

На тренировку мы приехали заранее, минут 40 ждали. По приезде некоторые бразильцы размялись в тренажeрке, некоторые сразу пошли на поле. После этого позвали и нас. Попадание в разминочный квадрат к бразильцам — счастливая случайность? Нет, просто Фернандиньо сказал, что им нужен один человек — я сразу побежал к ним. Хотелось посмотреть, что и как. Всe-таки в этом квадрате был ещe и Роберто Фирмино!

Думал, вообще выходить не буду, а в итоге провeл в центре примерно столько же времени, что и остальные. Конечно, уровень техники у бразильцев запредельно высокий. Ещe хочу отметить, как они завершают атаки: практически каждый удар по воротам — это гол», – рассказал игрок.

23 марта бразильцы сыграют со сборной России.