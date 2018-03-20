В «Рубине» опровергли информацию об уходе Ахметова в другой клуб

«Рубин» выступил с официальным заявлением по поводу ситуации с полузащитником Ильзатом Ахметовым.

Ранее сообщилось, что 20-летний футболист отказался перезаключать контракт с казанцами при смене клубом юридического статуса и теперь может покинуть «Рубин» в качестве свободного агента. На хавбека, по данным СМИ, претендуют ЦСКА и «Краснодар».

«21 февраля 2018 года Бюро исполкома РФС разрешило футбольному клубу «Рубин» провести процедуру замены юридического лица с изменением статуса муниципального автономного учреждения на общество с ограниченной ответственностью. Замена юридического лица необходима для перехода от муниципальной формы собственности к частной. В рамках данной процедуры клуб должен был обеспечить перевод всех работников в новое юридическое лицо с сохранением текущих условий контрактов, включая зарплату и сроки. Все футболисты клуба подписали необходимые для перевода документы, кроме Ильзата Ахметова.

Футбольный клуб «Рубин» выполнил все требования РФС, переоформил лицензию РФС на новое юридическое лицо и 16 марта 2018 года решением Бюро исполкома РФС новое юридическое лицо было допущено к участию в Чемпионате России. ООО «ФК «Рубин» является полным спортивным правопреемником МАУ «ФК «Рубин», к нему перешли все экономические и федеративные права в отношении футболистов, включая право требовать трансферные выплаты и компенсацию за нарушение контракта.

В связи с отказом подписать необходимые документы футболист Ильзат Ахметов не смог принять участие в матче «Рубин» – «Спартак», чем поставил в неудобное положение тренерский штаб и партнеров по команде. Футбольный клуб «Рубин» в ближайшее время рассмотрит данное поведение футболиста и примет решение относительно возможности применения дисциплинарных санкций.

В связи с различными сообщениям в средствах массовой информации о том, что Ильзат Ахметов может бесплатно покинуть «Рубин» и перейти в другую команду РФПЛ, «Рубин» официально заявляет, что переход футболиста в другую команду будет расцениваться как существенное нарушение принципа стабильности трудовых отношений в футболе, которое влечет за собой компенсацию за нарушение контракта, а также применение дисциплинарных санкций к футболисту в виде дисквалификации и к его новому клубу в виде запрета на регистрацию новых игроков.

Ильзат Ахметов является воспитанником нашего клуба, тренерский штаб возлагает на него большие надежды, а руководство клуба верит в то, что Ахметов в скором будущем станет лидером команды. Однако, если в ближайшее время с футболистом не удастся найти взаимопонимания, «Рубин» будет вынужден защищать свои интересы в правовом поле.

Также службой безопасности клуба ведется проверка в отношении влияния на футболиста нелицензированных посредников. Результаты данной проверки будут переданы в комиссию РФС по работе с посредниками», – говорится в сообщении «Рубина».

В нынешнем сезоне Ахметов провел 12 матчей в молодежном первенстве, забив восемь голов. Также он принял участие в трех матчах «Рубина» в РФПЛ, проведя на поле 108 минут и не отметившись результативными действиями.