Хавбек «Рубина» Ахметов может продолжить карьеру в ЦСКА или «Краснодаре»

Полузащитник «Рубина» Ильзат Ахметов находится в сфере интересов двух клубов РФПЛ. Видеть в своем составе 20-летнего игрока хотят ЦСКА и «Краснодар».

Хавбек не перезаключил контракт с казанцами при смене клубом юридического статуса, поэтому близок к тому, чтобы получить статус свободного агента.

В нынешнем сезоне Ахметов провел 12 матчей в молодежном первенстве, забив восемь голов. Также он принял участие в трех матчах «Рубина» в РФПЛ, проведя на поле 108 минут и не отметившись результативными действиями.