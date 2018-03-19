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    Хавбек «Рубина» Ахметов может продолжить карьеру в ЦСКА или «Краснодаре»

    Полузащитник «Рубина» Ильзат Ахметов находится в сфере интересов двух клубов РФПЛ. Видеть в своем составе 20-летнего игрока хотят ЦСКА и «Краснодар».

    Хавбек не перезаключил контракт с казанцами при смене клубом юридического статуса, поэтому близок к тому, чтобы получить статус свободного агента.

    В нынешнем сезоне Ахметов провел 12 матчей в молодежном первенстве, забив восемь голов. Также он принял участие в трех матчах «Рубина» в РФПЛ, проведя на поле 108 минут и не отметившись результативными действиями.

    Источник: Чемпионат.ком

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    19.03.2018 17:48
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 12:47

      Зря Рубин его отпускает - игрок перспективный.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 19 марта 2018, 21:57

      Рубин все своих татар распродаст, кто играть будет?

      1
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 19 марта 2018, 21:30

      Лучше в Краснодар!
      ЦСКА это пятно на всю жизнь.

      0
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 19 марта 2018, 20:08

      Опять начинают дербанить команду Бекиича.

      0
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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 19 марта 2018, 17:59

      Это странно! вроде тренер по немногу начинает доверять! ЦСКА конечно хороший вариант, а Краснодар не очень т.к. Шалимов своим воспитанникам не доверяет, а молодёжь там хорошая. Очень жаль((

      1
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Отчаянный Пердун 19 марта 2018, 21:31

      Нужно менять тренера..... а вот игра за ЦСКА это позор на всю жизнь.

      -1
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