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    Комолов: «В молодежке «Зенита» я зарабатывал 40 тысяч и ездил на папиной машине»

    Бывший полузащитник молодежной команды «Зенита» Павел Комолов рассказал, какая у него была зарплата в петербургском клубе, а также поведал, на что тратили деньги его одноклубники.

    Напомним, футболист защищал цвета молодежки сине-бело-голубых с 2006 по 2009 год.

    – Сколько в конце нулевых получали дублеры «Зенита»?

    – Нормально получали. Хватало на жизнь, кто-то машину купил.

    – Нормально – это сколько?

    – Всем платили по-разному. Я получал в первый год при Стрепетове пять тысяч рублей в месяц, при Чугайнове – тоже пять тысяч, затем до конца контракта с «Зенитом» мне платили сорок тысяч.

    Были ребята, которые получали больше. Кто-то – тысяч восемьдесят, кто-то – в районе сотки. Это те игроки, которые вызывались в юношеские сборные и считались наиболее перспективными.

    – Самая бесполезная вещь, которую ты купил в то время, просто ради понта.

    – Да вроде бы я разумно тратил деньги.

    – Самые бесполезные вещи, которые покупали твои одноклубники?

    – Некоторые 18-летние ребята, которые со мной играли, тратили деньги на машины. Покупали «Мерседесы» подержанные.

    Сейчас я понимаю, что это не лучшее вложение. Это все из-за молодости. Наверное, и я бы так тратился, если бы хватало денег. Но в то время я ездил на папиной машине.

    Источник: Sports.ru

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    20.03.2018 14:38
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17756

      paracetamol 21 марта 2018, 00:34

      А Амкар щас больше платит?

      0
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 20 марта 2018, 14:57

      Балбес ты - хороший понт, дороже денег... А мерсы в то время, были понтовые..Это сейчас каждая малолетка выклянчает у родителей деньги и думает, что кручи пучи...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 20 марта 2018, 14:55

      Напомним, футболист защищал цвета молодежки сине-бело-голубых с 2066 по 2009 год.
      Моя дочь, в 4м классе, грамотнее пишет...

      0
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Alex3920486 20 марта 2018, 17:39

      Да и так видно что она под твоим ником сидит тут, коменты строчит.

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