Комолов: «В молодежке «Зенита» я зарабатывал 40 тысяч и ездил на папиной машине»

Бывший полузащитник молодежной команды «Зенита» Павел Комолов рассказал, какая у него была зарплата в петербургском клубе, а также поведал, на что тратили деньги его одноклубники.
Напомним, футболист защищал цвета молодежки сине-бело-голубых с 2006 по 2009 год.
– Сколько в конце нулевых получали дублеры «Зенита»?
– Нормально получали. Хватало на жизнь, кто-то машину купил.
– Нормально – это сколько?
– Всем платили по-разному. Я получал в первый год при Стрепетове пять тысяч рублей в месяц, при Чугайнове – тоже пять тысяч, затем до конца контракта с «Зенитом» мне платили сорок тысяч.
Были ребята, которые получали больше. Кто-то – тысяч восемьдесят, кто-то – в районе сотки. Это те игроки, которые вызывались в юношеские сборные и считались наиболее перспективными.
– Самая бесполезная вещь, которую ты купил в то время, просто ради понта.
– Да вроде бы я разумно тратил деньги.
– Самые бесполезные вещи, которые покупали твои одноклубники?
– Некоторые 18-летние ребята, которые со мной играли, тратили деньги на машины. Покупали «Мерседесы» подержанные.
Сейчас я понимаю, что это не лучшее вложение. Это все из-за молодости. Наверное, и я бы так тратился, если бы хватало денег. Но в то время я ездил на папиной машине.