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    Колумбия рассчитывает пройти дальше четвертьфинала на ЧМ-2018

    Президент Федерации футбола Колумбии Рамон Хесурун рассказал о целях, которые поставлены перед командой на предстоящем ЧМ-2018.

    «В России надеемся добиться большего, чем в Бразилии. Приедем с более опытной командой. Очень надеемся на успех, мы полны оптимизма перед чемпионатом мира.

    У нас было несколько вариантов, но нашим техникам больше всего понравилась Казань. Это место было выбрано до жеребьевки. И нам повезло, что именно этот город станет эпицентром наших матчей на групповом этапе», – сказал Хесурун.

    Напомним, что на ЧМ-2014 сборная Колумбии уступила в 1/4 финала турнира Бразилии со счетом 1:2. На групповом этапе ЧМ-2018 южноамериканцы сыграют с Японией, Польшей и Сенегалом.

    Источник: ТАСС

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    20.03.2018 10:15
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