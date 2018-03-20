Колумбия рассчитывает пройти дальше четвертьфинала на ЧМ-2018

Президент Федерации футбола Колумбии Рамон Хесурун рассказал о целях, которые поставлены перед командой на предстоящем ЧМ-2018.

«В России надеемся добиться большего, чем в Бразилии. Приедем с более опытной командой. Очень надеемся на успех, мы полны оптимизма перед чемпионатом мира.

У нас было несколько вариантов, но нашим техникам больше всего понравилась Казань. Это место было выбрано до жеребьевки. И нам повезло, что именно этот город станет эпицентром наших матчей на групповом этапе», – сказал Хесурун.

Напомним, что на ЧМ-2014 сборная Колумбии уступила в 1/4 финала турнира Бразилии со счетом 1:2. На групповом этапе ЧМ-2018 южноамериканцы сыграют с Японией, Польшей и Сенегалом.