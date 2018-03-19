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  • Кириченко: «Адриано – красавец, а Ханни нужно привыкнуть к РФПЛ»

Кириченко: «Адриано – красавец, а Ханни нужно привыкнуть к РФПЛ»

19 марта 2018, 11:14
6

Бывший тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко отметил в составе «Спартака» после матча с «Рубином» двух футболистов – Луиса Адриано и Софьяна Ханни. Оба этих игрока отметились голами в составе красно-белых.

Напомним, матч 23-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Спартак» завершился со счетом 1:2.

– Кого у «Спартака» отметите?

– Конечно, Луиса Адриано! Был очень полезен, цеплялся за каждый мяч, выиграл кучу единоборств. Ну а гол – шедевр. На уровне лучших форвардов мира. Многие в подобной ситуации просто жахнули бы по воротам в касание, не задумываясь. И удар бы заблокировал кто-то из защитников, уже летевших в подкате. А бразилец убрал их на замахе и пробил так, что у Джанаева не было шансов. Красавец!

– А Ханни?

– «Спартаку» он поможет. Я помню его по матчам за «Андерлехт» против «Ростова» в отборочном раунде Лиги чемпионов. Забил нам тогда уже на третьей минуте. Быстрый, легкий, техничный. Такие всегда в цене. Правда, ему нужно время, чтоб привыкнуть к российскому чемпионату. Это не Бельгия, где любят открытый футбол. У нас почти все команды действуют строго от обороны, в атаке у игроков меньше свободного пространства.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Адриано Луис Ханни Софьян Кириченко Дмитрий
Комментарии (6)
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OfaZavr
1521447657
все верно сказал!
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anatolich72
1521455807
И не поспоришь везде прав.
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oyabun
1521455981
Грамотный разбор!
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Боцман59rus
1521456489
Дмитрий правильный товарищ, вырисовывается перспективное поколение российских специалистов - Тихонов, Семак, Кириченко, Аленичев... а в это время многие продолжают валерить, шалимить и черчесить, можно еще мансини просклонять, может в питере кого осенит
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shinnik
1521461488
неспроста.. Кириченко.неспроста...
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zigbert
1521535918
Подметил все верно.
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