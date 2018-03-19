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    Кириченко: «Адриано – красавец, а Ханни нужно привыкнуть к РФПЛ»

    Бывший тренер «Ростова» Дмитрий Кириченко отметил в составе «Спартака» после матча с «Рубином» двух футболистов – Луиса Адриано и Софьяна Ханни. Оба этих игрока отметились голами в составе красно-белых.

    Напомним, матч 23-го тура российской Премьер-лиги «Рубин» – «Спартак» завершился со счетом 1:2.

    – Кого у «Спартака» отметите?

    – Конечно, Луиса Адриано! Был очень полезен, цеплялся за каждый мяч, выиграл кучу единоборств. Ну а гол – шедевр. На уровне лучших форвардов мира. Многие в подобной ситуации просто жахнули бы по воротам в касание, не задумываясь. И удар бы заблокировал кто-то из защитников, уже летевших в подкате. А бразилец убрал их на замахе и пробил так, что у Джанаева не было шансов. Красавец!

    – А Ханни?

    – «Спартаку» он поможет. Я помню его по матчам за «Андерлехт» против «Ростова» в отборочном раунде Лиги чемпионов. Забил нам тогда уже на третьей минуте. Быстрый, легкий, техничный. Такие всегда в цене. Правда, ему нужно время, чтоб привыкнуть к российскому чемпионату. Это не Бельгия, где любят открытый футбол. У нас почти все команды действуют строго от обороны, в атаке у игроков меньше свободного пространства.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.03.2018 11:14
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 20 марта 2018, 11:51

      Подметил все верно.

      0
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 19 марта 2018, 15:11

      неспроста..
      Кириченко.неспроста...

      0
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      Рейтинг: +26765

      Боцман59rus 19 марта 2018, 13:48

      Дмитрий правильный товарищ, вырисовывается перспективное поколение российских специалистов - Тихонов, Семак, Кириченко, Аленичев... а в это время многие продолжают валерить, шалимить и черчесить, можно еще мансини просклонять, может в питере кого осенит

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +33438

      oyabun 19 марта 2018, 13:39

      Грамотный разбор!

      4
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 19 марта 2018, 13:36

      И не поспоришь везде прав.

      4
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 19 марта 2018, 11:20

      все верно сказал!

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