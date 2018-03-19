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    Селихов: «Бразилия и Франция – сборные топ-уровня, ни с кем из них не будет легко»

    Голкипер сборной России Александр Селихов поделился ожиданиями от товарищеских матчей с командами Бразилии и Франции.

    «Отсутствие Неймара не понижает уровень Бразилии, там есть и другие квалифицированные игроки – Коутиньо, например. Но мне кажется, Франция сейчас посильнее, но, конечно, обе сборные топ-уровня, ни с кем из них не будет легко.

    Настроение хорошее, рабочее. Здесь (на базе в Новогорске) поле что-то плохое, но нам не привыкать», – сказал Селихов.

    Напомним, что матч с Бразилией пройдет 23 марта в «Лужниках», с Францией – 27 марта на арене «Санкт-Петербург».

    Источник: Р-Спорт

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    19.03.2018 00:20
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 19 марта 2018, 08:12

      Нам будет нелегко, легко будет бразилам и лягушатникам! Причем очень.....легко!

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    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 19 марта 2018, 00:32

      А Селихов здесь причем?

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