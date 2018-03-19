Селихов: «Бразилия и Франция – сборные топ-уровня, ни с кем из них не будет легко»

Голкипер сборной России Александр Селихов поделился ожиданиями от товарищеских матчей с командами Бразилии и Франции.

«Отсутствие Неймара не понижает уровень Бразилии, там есть и другие квалифицированные игроки – Коутиньо, например. Но мне кажется, Франция сейчас посильнее, но, конечно, обе сборные топ-уровня, ни с кем из них не будет легко.

Настроение хорошее, рабочее. Здесь (на базе в Новогорске) поле что-то плохое, но нам не привыкать», – сказал Селихов.

Напомним, что матч с Бразилией пройдет 23 марта в «Лужниках», с Францией – 27 марта на арене «Санкт-Петербург».