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  • Каррера: «Возможно, в России стоит строить стадионы с крышей, как в Петербурге. Но для этого нужно много денег»

Каррера: «Возможно, в России стоит строить стадионы с крышей, как в Петербурге. Но для этого нужно много денег»

17 марта 2018, 21:39
34

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 23-го тура чемпионата России против «Рубина» (2:1), а также поделился мнением о российских стадионах.

«Играть на таком поле было сложно, но обеим командам. В первом тайме мы мало позволяли «Рубину», но во втором тайме хозяева создали нам много проблем. Это ожидаемо, потому что команда у соперника хорошая. К сожалению мы пропустили, хотя была возможность этого избежать.Но мы хорошо на это отреагировали и добились своего.

Было очень холодно. Возможно, в России стоит строить стадионы с крышей, как в Петербурге, но для этого нужно много денег», – сказал Каррера.

«Спартак» занимает вторую строчку в таблице РФПЛ, отставая от лидера чемпионата «Локомотива» на пять очков.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Спартак Рубин Каррера Массимо
Комментарии (34)
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Диктор
1521312618
Про крыши это в точку.А в целом вперед Спартак.
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Полная Канистра
1521312698
а не проще просто сезон начинать весна-осень и ни каких крыш не надо разве что дождик покапает можно и с зонтом вот и крыша ДЁШЕВО И СЕРДИТО А ТУТ НАШИМ ЧИНУШАМ ВСЁ ПОХ ЧТО ЗИМОЙ ИГРАЕМ
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DOCTOR PENALTY
1521313084
Строить-то, конечно, стоит, но в первую очередь надо включить мозги составителям календаря, руководителям РФС и РФПЛ. Дальше своего носа не видят, на два шага вперёд ничего спланировать не могут. Погрязли в своём сраном бизнесе. Весь мир смеётся, как у нас стадионы строят. Баклан-Арена все рекорды навечно побил по воровству.
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мы_не_рабы
1521316865
Завтра выборы, поэтому игры перенесли на 18 апреля. Оказывается есть запасной день? Значит можно перенести тур на 17-19 апреля? Можно. Почему же не сделали? Потому...... дальше пусть каждый ответит сам себе, как думает. Только вот чиновники РФС не хотят думать. Может быть и крыши над стадионами не везде были бы нужны, если чиновники начнут думать не о своём кармане, а о зрителях и футболистах. Только это всё мечты, и видимо не сбыточные.
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Zeff
1521323185
А у Спартака консервная банка, открытая. Но им нравится.
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Spartak 777
1521324048
А если бы коррупции поменьше еще было , то золото а не страна в целом была бы )))
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Krossmen73
1521343528
Хорошая идея ,синьор Массимо!Но эта идея хороша для всех стран,кроме России.Ибо нельзя нашим чинушам от РФС давать в руки такие шальные бабки!Стибрят да ещё посетуют что мало выделили...Так что всё останется как и было:зимний морозный календарь,замерзающие игроки и болельщики,на которых всем давно наплевать...
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Zenmaster
1521353607
Опыт Питера можно использовать -- ТОЛЬКО ГОСКОМПАНИИ И ПОД ГОСКОНТРОЛЕМ --- ИНАЧЕ , СТРОЙКА ВЕКА И ДЕНЕЖКИ ТЮ --ТЮ !!!!!
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OfaZavr
1521357017
все верно, но процесс трудно сдвигаемый с места да и не проще ли РФС составлять календарь как следует и заботиться о качестве футбола и условиях всех действующих лиц.
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zigbert
1521358357
Все можно сделать и деньги найти.Только вот эти деньги идут не туда.
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