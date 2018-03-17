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    Каррера: «Возможно, в России стоит строить стадионы с крышей, как в Петербурге. Но для этого нужно много денег»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 23-го тура чемпионата России против «Рубина» (2:1), а также поделился мнением о российских стадионах.

    «Играть на таком поле было сложно, но обеим командам. В первом тайме мы мало позволяли «Рубину», но во втором тайме хозяева создали нам много проблем. Это ожидаемо, потому что команда у соперника хорошая. К сожалению мы пропустили, хотя была возможность этого избежать.Но мы хорошо на это отреагировали и добились своего.

    Было очень холодно. Возможно, в России стоит строить стадионы с крышей, как в Петербурге, но для этого нужно много денег», – сказал Каррера.

    «Спартак» занимает вторую строчку в таблице РФПЛ, отставая от лидера чемпионата «Локомотива» на пять очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.03.2018 21:39
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 18 марта 2018, 12:24

      Смертную казнь в стране как раз те и отменили,кто сейчас при кормушках.Поэтому и нет стадионов надлежащих и народ нищий.Нетрудно посчитать, на сколько нефти,газа и других ресурсов продано за границы,чтобы понять,как нас ограбили. Не только отапливаемые стадионы можно было везде понастроить,но и народ мог ходить на работу от скуки,развлечься.(всё бы делали роботы и гастарбайтеры)

      1
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 18 марта 2018, 10:32

      Все можно сделать и деньги найти.Только вот эти деньги идут не туда.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 18 марта 2018, 10:10

      все верно, но процесс трудно сдвигаемый с места да и не проще ли РФС составлять календарь как следует и заботиться о качестве футбола и условиях всех действующих лиц.

      2
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 18 марта 2018, 09:53

      Пока сами футболисты и тренеры будут молчать и продолжать играть на замерзших
      или разбухших полях,рвать связки,мышцы,простывать-все так и останется!

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 18 марта 2018, 09:13

      Опыт Питера можно использовать -- ТОЛЬКО ГОСКОМПАНИИ И ПОД ГОСКОНТРОЛЕМ --- ИНАЧЕ , СТРОЙКА ВЕКА И ДЕНЕЖКИ ТЮ --ТЮ !!!!!

      3
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 18 марта 2018, 06:25

      Хорошая идея ,синьор Массимо!Но эта идея хороша для всех стран,кроме России.Ибо нельзя нашим чинушам от РФС давать в руки такие шальные бабки!Стибрят да ещё посетуют что мало выделили...Так что всё останется как и было:зимний морозный календарь,замерзающие игроки и болельщики,на которых всем давно наплевать...

      5
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 18 марта 2018, 01:00

      А если бы коррупции поменьше еще было , то золото а не страна в целом была бы )))

      6
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > Spartak 777 18 марта 2018, 01:21

      Посмотрите фильм*Человек с бульвара капуцинов*-эту страну погубит коррупция.

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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 > ОЛЕГ К. 18 марта 2018, 02:02

      да да да ...я об этом и говорю

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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > Spartak 777 18 марта 2018, 02:25

      Представляешь кухню?

      0
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > Spartak 777 18 марта 2018, 02:33

      У меня БЫЛ ДРУГ. Он болел за Торпедо,Его жена и сын -за Спартакдочь за ДИНАМО.

      1
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > ОЛЕГ К. 18 марта 2018, 02:41

      Продолжение будет потом.

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      Рейтинг: +300

      Zeff 18 марта 2018, 00:46

      А у Спартака консервная банка, открытая. Но им нравится.

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      Рейтинг: +300

      Zeff > VVM1964 18 марта 2018, 22:20

      Наш стадион строила московская фирма ТрансСтрой
      Олега Дерипаски. Пошто в нашу казну лезете?
      Живёте плохо?

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      Рейтинг: +300

      Zeff > VVM1964 19 марта 2018, 00:06

      Зажрались Вы москвичи.

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      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 17 марта 2018, 23:01

      Завтра выборы, поэтому игры перенесли на 18 апреля. Оказывается есть запасной день? Значит можно перенести тур на 17-19 апреля? Можно. Почему же не сделали? Потому...... дальше пусть каждый ответит сам себе, как думает. Только вот чиновники РФС не хотят думать. Может быть и крыши над стадионами не везде были бы нужны, если чиновники начнут думать не о своём кармане, а о зрителях и футболистах. Только это всё мечты, и видимо не сбыточные.

      7
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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. > мы_не_рабы 18 марта 2018, 00:17

      Мечты сбыточные,только надо ДУМАТЬ за кого голосить.

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 марта 2018, 21:58

      Строить-то, конечно, стоит, но в первую очередь надо включить мозги составителям календаря, руководителям РФС и РФПЛ. Дальше своего носа не видят, на два шага вперёд ничего спланировать не могут. Погрязли в своём сраном бизнесе. Весь мир смеётся, как у нас стадионы строят. Баклан-Арена все рекорды навечно побил по воровству.

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      Рейтинг: +1123

      Smekaev > DOCTOR PENALTY 17 марта 2018, 22:04

      В Питере бакланы только крышу немного поклевали, а в других регионах, думается, склевали целиком - иной причины, по которой стадионы к ЧМ без крыш построили, я не вижу.

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