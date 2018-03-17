Каррера: «Возможно, в России стоит строить стадионы с крышей, как в Петербурге. Но для этого нужно много денег»

Смертную казнь в стране как раз те и отменили,кто сейчас при кормушках.Поэтому и нет стадионов надлежащих и народ нищий.Нетрудно посчитать, на сколько нефти,газа и других ресурсов продано за границы,чтобы понять,как нас ограбили. Не только отапливаемые стадионы можно было везде понастроить,но и народ мог ходить на работу от скуки,развлечься.(всё бы делали роботы и гастарбайтеры)
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал результат матча 23-го тура чемпионата России против «Рубина» (2:1), а также поделился мнением о российских стадионах.
«Играть на таком поле было сложно, но обеим командам. В первом тайме мы мало позволяли «Рубину», но во втором тайме хозяева создали нам много проблем. Это ожидаемо, потому что команда у соперника хорошая. К сожалению мы пропустили, хотя была возможность этого избежать.Но мы хорошо на это отреагировали и добились своего.
Было очень холодно. Возможно, в России стоит строить стадионы с крышей, как в Петербурге, но для этого нужно много денег», – сказал Каррера.
«Спартак» занимает вторую строчку в таблице РФПЛ, отставая от лидера чемпионата «Локомотива» на пять очков.