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    Колыванов убежден, что Дзюбу стоит вызывать в сборную России

    Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов поговорил о фигуре нападающего тульского «Арсенала» Артема Дзюбы. Специалист считает, что игрок достоин вызова в сборную России.

    – Дзюба сделал дубль в матче с «Ростовом». Нужно ли вызывать его в сборную после травмы Александра Кокорина?

    – Артем всегда был одним из кандидатов в сборную. Сейчас он забивает и это приятно. Считаю, что он достоин вызова в национальную команду. Если Дзюба получит вызов, это будет правильно. Конечно, потеря Кокорина очень обидная. Он был нашей опорой и надеждой в атаке.

    – У Дзюбы и Станислава Черчесова имеются определенные разногласия. Как должны вести себя игрок и тренер, чтобы сгладить непростые отношения?

    – Они профессионалы и делают одно дело. Думаю, что все будет нормально. Уверен, Артем с удовольствием поедет в сборную и будет там забивать.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.03.2018 18:53
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +3795

      serppion 18 марта 2018, 07:03

      Для Колыванова и Бзюда авторитет.

      Эх, лига первая, сетки рваные!
      У них Рональды, у нас Колывановы...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 22:13

      Все просят Дзюбу.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +8026

      nik55 17 марта 2018, 21:15

      а смысл в этом есть ?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 17 марта 2018, 19:34

      Да в нашу сборную хоть Месси вызови просрут всё уроды наши богатые !!! Им насрать на сборную главное зарплата в клубе!!!!!!111

      -1
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 17 марта 2018, 19:07

      Не до шуток... с составом сборной надо уже что то решать.... нет сборной

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 17 марта 2018, 18:59

      Ну, Ионов тоже 2 забил. И его в сборную?

      2
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 17 марта 2018, 18:57

      Поедет-то Дзюба в сборную с удовольствием, это точно, а вот забивать???...

      1
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