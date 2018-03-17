Колыванов убежден, что Дзюбу стоит вызывать в сборную России

Бывший главный тренер «Уфы» Игорь Колыванов поговорил о фигуре нападающего тульского «Арсенала» Артема Дзюбы. Специалист считает, что игрок достоин вызова в сборную России.

– Дзюба сделал дубль в матче с «Ростовом». Нужно ли вызывать его в сборную после травмы Александра Кокорина?

– Артем всегда был одним из кандидатов в сборную. Сейчас он забивает и это приятно. Считаю, что он достоин вызова в национальную команду. Если Дзюба получит вызов, это будет правильно. Конечно, потеря Кокорина очень обидная. Он был нашей опорой и надеждой в атаке.

– У Дзюбы и Станислава Черчесова имеются определенные разногласия. Как должны вести себя игрок и тренер, чтобы сгладить непростые отношения?

– Они профессионалы и делают одно дело. Думаю, что все будет нормально. Уверен, Артем с удовольствием поедет в сборную и будет там забивать.