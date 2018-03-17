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    Тренер «Валенсии» считает Кондогбиа сильнее Погба

    Главный тренер испанской «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль сравнил своего полузащитника Жоффри Кондогбиа с хавбеком английского «Манчестер Юнайтед» Полем Погба. Первый, по мнению специалиста, сильнее.

    «Жоффри провел множество качественных игр по ходу сезона. Это ключевой футболист для нас. Наверное, он сильнее Погба – достаточно посмотреть, насколько слабее Поль провел свои матчи против «Севильи», – сказал тренер.

    Напомним, что Кондогбиа не вызвали на ближайшие матчи в сборную Франции.

    Источник: Goal.com

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    17.03.2018 07:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 17 марта 2018, 11:20

      Согласен абсолютно!

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 17 марта 2018, 11:15

      Но в сборную Франции все же не взяли.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 17 марта 2018, 10:15

      Не достаточно посмотреть на 2 матча, бредово звучит.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 17 марта 2018, 09:26

      Подколол, хотя это не слишком профессионально переходить на личности, это не он сборную Франции тренирует. Не ему и делать подобные заключения во всеуслышание.
      Едва ли Кондогбиа лучше Погба, просто играет стабильнее, а не вызвали в сборную, ибо меньше распиарен.

      2
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