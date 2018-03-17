Тренер «Валенсии» считает Кондогбиа сильнее Погба

Главный тренер испанской «Валенсии» Марселино Гарсия Тораль сравнил своего полузащитника Жоффри Кондогбиа с хавбеком английского «Манчестер Юнайтед» Полем Погба. Первый, по мнению специалиста, сильнее.

«Жоффри провел множество качественных игр по ходу сезона. Это ключевой футболист для нас. Наверное, он сильнее Погба – достаточно посмотреть, насколько слабее Поль провел свои матчи против «Севильи», – сказал тренер.

Напомним, что Кондогбиа не вызвали на ближайшие матчи в сборную Франции.