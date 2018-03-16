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    Гончаренко: «Остановят ли Игнашевич и Березуцкие Мхитаряна? Будто мы можем кем-то их заменить»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о полуащитнике «Арсенала» Генрихе Мхитаряне.

    – Мне очень нравилась пара Мхитарян – Обамеянг, когда еще Ройс вместе с ними выступал в «Боруссии». При Тухеле они атаковали просто великолепно! Но сейчас они уже в другой команде. Прекрасно знаю возможности Мхитаряна. Приложим максимум усилий, чтобы нейтрализовать не только Генриха, но и всю группу атаки.

    – Березуцкие и Игнашевич в силу своего опыта способны закрыть Мхитаряна?

    – Вопрос так звучит, как будто мы кем-то можем их заменить. Если Василий, Алексей, Сергей продолжают играть на таком высоком уровне, значит, конечно, способны нейтрализовать того же Мхитаряна. В этом нет никаких сомнений. А моя задача – их правильно направить и подготовить.

    Напомним, что ЦСКА сыграет против «Арсенала» в 1/4 финала Лиги Европы. Первый матч состоится 5 апреля, ответный – 12 апреля.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.03.2018 21:25
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 17 марта 2018, 10:41

      Просто не надо забывать остальным игрокам,прежде всего полузащитникам,при потере мяча вовремя успевать помогать обороне,тогда и опытные защитники сыграют надежно и вратарь будет более уверенным!

      0
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      Рейтинг: +2460

      Аид666 17 марта 2018, 05:10

      заменить и правда не кем... Марио, Васин выбыли... Жора бы форму успел набрать хотя бы...

      0
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      Рейтинг: +8

      elsa 17 марта 2018, 01:11

      арс изи вин

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      Рейтинг: +288

      фантоци 16 марта 2018, 21:46

      Будет не просто

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      Рейтинг: +12341

      DeStar 16 марта 2018, 21:31

      Лишь бы дичи не было.. .фишка арсенала это быстрые атаки... толпой. красиво.. чего цска обычно сдержать не способен с такой защитой. тот же лион ведь рвал оборону. но не реализовали кучу моментов, даже 2 в 1 выбегали и не смогли. Арсенал тут еще хлеще будет

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