Гончаренко: «Остановят ли Игнашевич и Березуцкие Мхитаряна? Будто мы можем кем-то их заменить»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением о полуащитнике «Арсенала» Генрихе Мхитаряне.

– Мне очень нравилась пара Мхитарян – Обамеянг, когда еще Ройс вместе с ними выступал в «Боруссии». При Тухеле они атаковали просто великолепно! Но сейчас они уже в другой команде. Прекрасно знаю возможности Мхитаряна. Приложим максимум усилий, чтобы нейтрализовать не только Генриха, но и всю группу атаки.

– Березуцкие и Игнашевич в силу своего опыта способны закрыть Мхитаряна?

– Вопрос так звучит, как будто мы кем-то можем их заменить. Если Василий, Алексей, Сергей продолжают играть на таком высоком уровне, значит, конечно, способны нейтрализовать того же Мхитаряна. В этом нет никаких сомнений. А моя задача – их правильно направить и подготовить.

Напомним, что ЦСКА сыграет против «Арсенала» в 1/4 финала Лиги Европы. Первый матч состоится 5 апреля, ответный – 12 апреля.

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