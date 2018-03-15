«Челси» чаще всех попадал в каркас ворот в Лиге чемпионов

В минувшую среду состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Барселона» и «Челси». Игра завершилась со счетом 3:0 (первый матч – 1:1).

Футболисты лондонского клуба на этой стадии турнира четыре раза пробили в каркас ворот, сообщает InStat. Всего же в текущем турнире на счету «Челси» шесть таких попаданий – больше чем у кого-либо.

По четыре раза такими действиями отличились «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Стоит также отметить, что из игроков чаще всех не везло футболисту «Челси» Виллиану. Бразилец трижды попадал в штангу или перекладину.