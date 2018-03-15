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    «Челси» чаще всех попадал в каркас ворот в Лиге чемпионов

    В минувшую среду состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встречались «Барселона» и «Челси». Игра завершилась со счетом 3:0 (первый матч – 1:1).

    Футболисты лондонского клуба на этой стадии турнира четыре раза пробили в каркас ворот, сообщает InStat. Всего же в текущем турнире на счету «Челси» шесть таких попаданий – больше чем у кого-либо.

    По четыре раза такими действиями отличились «Реал», «Барселона» и «Манчестер Юнайтед». Стоит также отметить, что из игроков чаще всех не везло футболисту «Челси» Виллиану. Бразилец трижды попадал в штангу или перекладину.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.03.2018 10:53
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +24266

      DOCTOR PENALTY 15 марта 2018, 11:08

      На базе данного исследования будет достоверно установлено : кто в финале ЛЧ попросится у судьи сходить в туалет в середине 2-го тайма.

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