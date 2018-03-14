Матич поздравил «Севилью» с заслуженной победой над «МЮ»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич отметил, что «Севилья» заслуженно обыграла его команду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. По его словам, манкунианцам нет оправданий за это поражение.

«Мы должны поздравить «Севилью». Они отлично сыграли и заслужили победу. Нам нет оправдания.

У нас был ответственный матч с «Ливерпулем», как вы знаете. Мы выиграли его, но сегодня соперник был лучше и заслуженно прошел дальше», – заявил после матча футболист.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Севилья» завершился со счетом 1:2. Результат первой встречи – 0:0.