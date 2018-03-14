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    Матич поздравил «Севилью» с заслуженной победой над «МЮ»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Матич отметил, что «Севилья» заслуженно обыграла его команду в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. По его словам, манкунианцам нет оправданий за это поражение.

    «Мы должны поздравить «Севилью». Они отлично сыграли и заслужили победу. Нам нет оправдания.

    У нас был ответственный матч с «Ливерпулем», как вы знаете. Мы выиграли его, но сегодня соперник был лучше и заслуженно прошел дальше», – заявил после матча футболист.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» – «Севилья» завершился со счетом 1:2. Результат первой встречи – 0:0.

    Источник: УЕФА

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    14.03.2018 08:43
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 14 марта 2018, 11:43

      Дибилы бесхребетные... Против разобранной Севильи играть с такой вальяжностью и пофигизмом, это даже у наших футболистов не всегда получается...

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 14 марта 2018, 11:03

      Только Матич может принять достойно поражения???Где остальные???

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 14 марта 2018, 10:36

      Проигрывать тоже надо с достоинством,что и сделал Матич.

      4
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      Рейтинг: +39796

      acer2003 14 марта 2018, 10:21

      Это ещё раз подтверждает,что в футболе не всё решают деньги !
      С Победой

      2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 14 марта 2018, 09:57

      Севилья действительно кубковая команда,а МЮ надо подумать о тренере может им пригласить Манчини думаю результат будет тот же

      0
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      Рейтинг: +1742

      Alex Y 14 марта 2018, 09:41

      Испанские клубы снова доминируют

      3
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > Alex Y 14 марта 2018, 09:58

      что то сомневаться я стал что АПЛ сильнейшая лига!

      1
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 14 марта 2018, 09:12

      Севилью с победой

      3
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