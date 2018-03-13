«Интер» просмотрит двух игроков «Шахтера» в матче Лиги чемпионов с «Ромой»

Спортивный директор «Интера» Пьеро Аусилио посетить сегодняшний ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Рома» – «Шахтер», чтобы понаблюдать за двумя полузащитниками донецкой команды – Бернардом и Марлосом.

За Марлосом один из руководителей «нерадзурри» будет следить особенно пристально, поскольку миланцы хотят приобрести 29-летнего футболиста ближайшим летом для ротации с Иваном Перишичем и Антонио Кандревой.

Бернард также представляет интерес для «Интера». Не в последнюю очередь из-за того, что по завершении сезона он станет свободным агентом. Но при этом агенты хавбека просят большую зарплату для него, поскольку клубам не придется платить за трансфер.