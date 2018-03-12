«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью актера Табакова

Пресс-служба «Спартака» от имени клуба прокомментировала новость о смерти народного артиста России Олега Табакова, скончавшегося сегодня на 83 году жизни.

«Спартак» был для Олега Павловича таким же любимым детищем, как и театр. Он был предан нашей красно-белой команде всей душой, болел за нее с 1957 года.

Ежегодно мы вручали Олегу Павловичу сезонный абонемент на наши матчи. К сожалению, в последнее время Табаков выбирался на футбол все реже и реже: виной тому пошатнувшееся здоровье. Хотя телетрансляции наших матчей великий актер и режиссер старался по возможности не пропускать.

На празднование его 80-летия, которое проходило в МХТ им. Чехова, были приглашены и представители «Спартака» во главе с генеральным директором клуба Сергеем Родионовым. Тогда Олег Павлович отметил, что всем сердцем любит нашу команду и желает ей красивой игры и побед.

Под занавес поздравления мхатовцы несколько раз дружно проскандировали: «Спартак» – чемпион!»

Пусть земля вам будет пухом, Олег Павлович. «Спартак» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Олега Павловича Табакова, всему коллективу МХТ имени Чехова», – говорится в сообщении.

В 2015 году Табаков получил от «Спартака» именную футболку на 80-летний юбилей.