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    «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью актера Табакова

    Пресс-служба «Спартака» от имени клуба прокомментировала новость о смерти народного артиста России Олега Табакова, скончавшегося сегодня на 83 году жизни.

    «Спартак» был для Олега Павловича таким же любимым детищем, как и театр. Он был предан нашей красно-белой команде всей душой, болел за нее с 1957 года.

    Ежегодно мы вручали Олегу Павловичу сезонный абонемент на наши матчи. К сожалению, в последнее время Табаков выбирался на футбол все реже и реже: виной тому пошатнувшееся здоровье. Хотя телетрансляции наших матчей великий актер и режиссер старался по возможности не пропускать.

    На празднование его 80-летия, которое проходило в МХТ им. Чехова, были приглашены и представители «Спартака» во главе с генеральным директором клуба Сергеем Родионовым. Тогда Олег Павлович отметил, что всем сердцем любит нашу команду и желает ей красивой игры и побед.

    Под занавес поздравления мхатовцы несколько раз дружно проскандировали: «Спартак» – чемпион!»

    Пусть земля вам будет пухом, Олег Павлович. «Спартак» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Олега Павловича Табакова, всему коллективу МХТ имени Чехова», – говорится в сообщении.

    В 2015 году Табаков получил от «Спартака» именную футболку на 80-летний юбилей.

    Источник: ФК «Спартак»

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    12.03.2018 22:15
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 13 марта 2018, 13:17

      Ушел ВЕЛИКИЙ АКТЕР И ЧЕЛОВЕК... соболезнования родным.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2780

      Чикомас 13 марта 2018, 11:52

      Не только Спартак скорбит...Вся страна....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 13 марта 2018, 08:52

      Легендарный артист и болельщик Спартака.Светлая ему память.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1847

      mahan 13 марта 2018, 08:17

      Скорбим...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1552

      ribavadim 13 марта 2018, 04:14

      Земля ему пухом....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2161

      Алекc 13 марта 2018, 02:00

      Пусть земля будет Вам пухом Олег Павлович.
      С каждым годом от нас уходят любимые актеры детства. Это очень больно!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 13 марта 2018, 00:09

      Помню его детище Табакерку 1988 года. Молодец. Не побоялся в начале перестройки творить и экспериментировать. Земля пухом и царствия небесного!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 12 марта 2018, 23:10

      Земля пухом...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3491

      Fancyfall 12 марта 2018, 23:09

      будем помнить

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 22:12

      Скорбим!!!!
      Россия потеряла хорошего человека и очень умного!!!!
      P.S-фанатам Спартака должно вдвойне обидно быть!!!!

      9
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Татарин за ЦСКА 12 марта 2018, 22:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Татарка, лучше бы ты нечего не писала, чем такую ересь...

      -9
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 > 12 марта 2018, 22:24

      ***, какой же ты мудлон!!! ***......вай с сайта пид....р!

      8
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      Рейтинг: -527

      Dimon 007 > Sanek85 12 марта 2018, 22:25

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Муж татарки ты ли это?!

      Или кем вы там приходитесь друг другу?

      -7
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      Рейтинг: -253

      Sanek85 > Dimon 007 12 марта 2018, 22:36

      Х.....й соси на дальняке петух!!!!

      3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > 13 марта 2018, 13:37

      да ты дичь финоугорская ! Баран гребанный ! и еще одна дичь это Dimon 007 оба в гей кружок бегаете долбитесь в очко !

      -1
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