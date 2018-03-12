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  • «Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью актера Табакова

«Спартак» выразил соболезнования в связи со смертью актера Табакова

12 марта 2018, 22:15
16

Пресс-служба «Спартака» от имени клуба прокомментировала новость о смерти народного артиста России Олега Табакова, скончавшегося сегодня на 83 году жизни.

«Спартак» был для Олега Павловича таким же любимым детищем, как и театр. Он был предан нашей красно-белой команде всей душой, болел за нее с 1957 года.

Ежегодно мы вручали Олегу Павловичу сезонный абонемент на наши матчи. К сожалению, в последнее время Табаков выбирался на футбол все реже и реже: виной тому пошатнувшееся здоровье. Хотя телетрансляции наших матчей великий актер и режиссер старался по возможности не пропускать.

На празднование его 80-летия, которое проходило в МХТ им. Чехова, были приглашены и представители «Спартака» во главе с генеральным директором клуба Сергеем Родионовым. Тогда Олег Павлович отметил, что всем сердцем любит нашу команду и желает ей красивой игры и побед.

Под занавес поздравления мхатовцы несколько раз дружно проскандировали: «Спартак» – чемпион!»

Пусть земля вам будет пухом, Олег Павлович. «Спартак» выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким Олега Павловича Табакова, всему коллективу МХТ имени Чехова», – говорится в сообщении.

В 2015 году Табаков получил от «Спартака» именную футболку на 80-летний юбилей.

Источник: ФК «Спартак»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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Татарин за ЦСКА
1520881966
Скорбим!!!! Россия потеряла хорошего человека и очень умного!!!! P.S-фанатам Спартака должно вдвойне обидно быть!!!!
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Fancyfall
1520885342
будем помнить
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acer2003
1520885432
Земля пухом...
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RedWhiteFans2
1520888971
Помню его детище Табакерку 1988 года. Молодец. Не побоялся в начале перестройки творить и экспериментировать. Земля пухом и царствия небесного!
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Алекc
1520895654
Пусть земля будет Вам пухом Олег Павлович. С каждым годом от нас уходят любимые актеры детства. Это очень больно!
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ribavadim
1520903696
Земля ему пухом....
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mahan
1520918237
Скорбим...
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zigbert
1520920374
Легендарный артист и болельщик Спартака.Светлая ему память.
Ответить
Чикомас
1520931149
Не только Спартак скорбит...Вся страна....
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ljrljr0505
1520936253
Ушел ВЕЛИКИЙ АКТЕР И ЧЕЛОВЕК... соболезнования родным.
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