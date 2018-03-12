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  • Нигматуллин: «Селихов заслужил место в сборной России. В целом выбор Черчесова по вратарям меня не удивил»

Нигматуллин: «Селихов заслужил место в сборной России. В целом выбор Черчесова по вратарям меня не удивил»

12 марта 2018, 16:09
2

Экс-голкипер сборной России Руслан Нигматуллин считает, что главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сделал правильный выбор игроков на вратарскую позицию. Сегодня стало известно, что в состав сборной страны для подготовки к товарищеским матчам с Бразилией и Францией были вызваны Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов («Брюгге»), Андрей Лунев («Зенит») и Александр Селихов («Спартак»).

«Владимир Габулов нужен сборной России для создания атмосферы, он очень опытный вратарь, которого Черчесов вызывает не в первый раз. Его мастерство и вратарский опыт обязательно пойдут национальной команде на пользу. Неожиданно он потерял свое место в основном составе «Брюгге», но не удивлюсь, что это временное явление.

Что касается Александра Селихова, то он заслужил свое место в сборной России. Он хорошо проявил себя в конце прошлого сезона и в играх в этом году. К сожалению, нет в составе Гилерме, но это на мой взгляд. Станислав Черчесов уже вызывал Гилерме, и ему виднее, ведь отвечать за результат главному тренеру.

В целом выбор Станислава Саламовича меня не удивил. Каждый из четырех вызванных вратарей заслуживает место в составе сборной России», – сказал Нигматуллин.

Напомним, поединок Россия – Бразилия состоится 23 марта в Москве. С Францией подопечные Черчесова сыграют 27 марта в Санкт-Петербурге.

Источник: Чемпионат.ком
Чемпионат мира Россия Акинфеев Игорь Габулов Владимир Нигматуллин Руслан Лунев Андрей Селихов Александр Черчесов Станислав
Комментарии (2)
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shinnik
1520864434
Наушники надел и смылся.!
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zigbert
1520875105
По вратарской позиции нет вопросов.
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