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    Ройс: «Боруссия» Д помогала мне в тяжелые времена. Я учел это при продлении контракта»

    Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал продление контракта со «шмелями» до 2023 года. Предыдущее соглашение истекало в 2019 году.

    «Я счастлив, что продолжу носить майку «Боруссии». Дортмунд – мой дом. С детства мечтал играть за местную команду. Я с уверенностью поставил подпись под контрактом.

    В том числе это благодарность местным фанатам – они всегда меня поддерживают. Да и клуб постоянно помогает мне в тяжелые времена. Говорю всем спасибо», – заявил игрок.

    Ройс выступает в Дортмунде с 2012 года.

    Источник: ФК «Боруссия» Дортмунд

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    09.03.2018 21:43
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