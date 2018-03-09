Ройс: «Боруссия» Д помогала мне в тяжелые времена. Я учел это при продлении контракта»

Нападающий дортмундской «Боруссии» Марко Ройс прокомментировал продление контракта со «шмелями» до 2023 года. Предыдущее соглашение истекало в 2019 году.

«Я счастлив, что продолжу носить майку «Боруссии». Дортмунд – мой дом. С детства мечтал играть за местную команду. Я с уверенностью поставил подпись под контрактом.

В том числе это благодарность местным фанатам – они всегда меня поддерживают. Да и клуб постоянно помогает мне в тяжелые времена. Говорю всем спасибо», – заявил игрок.

Ройс выступает в Дортмунде с 2012 года.