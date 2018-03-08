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    Нападающий «Базеля» Эльюнусси: «Хотели получить удовольствие»

    Нападающий «Базеля» Мохамед Эльюнусси заявил, что его команда получала удовольствие во время игры с «Манчестер Сити» на его поле в рамках ответной встречи 1/8 финала Лиги чемпионов. Он считает, что за счет этого удалось переиграть соперника.

    «Все знают, что «Сити» много владеет мячом, особенно дома. Мы ставили перед собой цель – выйти на поле и получить удовольствие от игры.

    Мы хотели создавать моменты и играть в свой футбол. Когда мы спокойно работали с мячом, то создавали шансы и смогли забить голы», – заявил футболист после финального свистка.

    Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов «Манчестер Сити» – «Базель» завершился со счетом 1:2. В первой встрече были сильнее англичане – 4:0.

    Источник: УЕФА

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    08.03.2018 08:29
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