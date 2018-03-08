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    Лига чемпионов. «Тоттенхэм» дома проиграл «Ювентусу» и вылетел из турнира

    В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» в гостях победил «Тоттенхэм» – 2:1. Голом и результативной передачей отметился Гонсало Игуаин.

    Таким образом, туринский клуб вышел в 1/4 финала турнира.

    Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч

    Тоттенхэм (Англия) – Ювентус (Италия) – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Сон, 39; 1:1 – Игуаин, 64; 1:2 – Дибала, 67.

    «Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Вертонген, Д. Санчес, Б. Дэвис, Дайер (Ламела, 74), Дембеле, Алли (Льоренте, 86), Эриксен, Сон, Кейн.

    «Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Бенатиа (Лихтштайнер, 61), Сандро, Барцальи, Хедира, Матюиди (Асамоа, 60), Пьянич, Дуглас Коста, Дибала, Игуаин (Стураро, 83).

    Предупреждения: Алли, 56 – Сандро, 35; Бенатиа, 49; Кьеллини, 53.

    Первый матч – 2:2

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2018 00:37
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    Комментарии53
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 17:36

      Остается только поздравить Ювентус -вытащили победу.

      1
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      Рейтинг: +617

      nelez 8 марта 2018, 11:59

      РЕАЛ , Ливерпуль , Манчестер Сити , Ювентус , Бавария , Манчестер Юнайтед(скорее всего) и Барса или Челси (один из них , скорее всего Барселона) , сидят и молятся чтобы в 4/1 финале им бросили победителья матча Шахтер-Рома.Пусть не обижаются фанаты Шахтера и Ромы. Но 7 грандов против.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 марта 2018, 10:11

      ТТХ при Почеттино прогрессирует с каждым годом, пускай медленно, но уверенно.
      Нужно и в адрес англичан что-то положительное сказать, а то все хвалят только Юве.

      5
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    • ...
      Рейтинг: +617

      nelez 8 марта 2018, 09:26

      Молодцы , не играли а дрались , за каждый мячь. Поздравляю болельщиков старой синьоры. И Тотенхем был хорош. Но Юве оказался чуть лучше. Я не болею ни одной из них , но игра радовал. Еще раз поздравляю болелщиков Ювентуса.

      2
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      Рейтинг: +143

      Вит65 8 марта 2018, 08:47

      Красивая победа!!! Молодцы, ребята!!! Аж сердце рвалось, когда Тоттенхэм забил. Но Игуаин хорош, и гол забил, и голевую передачу на Дибалу отдал. Дибала молодца! Кьеллини готов был умереть на поле.
      ВОТ ЭТО ДУХ КОМАНДЫ!!! FORZA JUVE!!!

      4
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      Рейтинг: +1090

      ZAITZEFF2011 8 марта 2018, 05:36

      Очень хороший матч. Играли два достойных соперника, но как всегда - победил сильнейший.

      4
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      Рейтинг: +1442

      Tsigan 8 марта 2018, 05:10

      Юве!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1152

      Superviser77 8 марта 2018, 02:21

      Играть так космически и проиграть, но достойно! Браво, Тоттенхэм!

      3
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      Рейтинг: +1941

      Таганский 8 марта 2018, 01:55

      Хороший матч, интрига до 180 минуты..

      2
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 8 марта 2018, 01:30

      Адреналина вагон.Больше всего рад за Бууууффонищааа,это был именно его звездный вечер удачи,этого футбольного гиганта...

      5
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