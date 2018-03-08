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Лига чемпионов. «Тоттенхэм» дома проиграл «Ювентусу» и вылетел из турнира

8 марта 2018, 00:37
54

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» в гостях победил «Тоттенхэм» – 2:1. Голом и результативной передачей отметился Гонсало Игуаин.

Таким образом, туринский клуб вышел в 1/4 финала турнира.

Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч

Тоттенхэм (Англия) – Ювентус (Италия) – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Сон, 39; 1:1 – Игуаин, 64; 1:2 – Дибала, 67.

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Вертонген, Д. Санчес, Б. Дэвис, Дайер (Ламела, 74), Дембеле, Алли (Льоренте, 86), Эриксен, Сон, Кейн.

«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Бенатиа (Лихтштайнер, 61), Сандро, Барцальи, Хедира, Матюиди (Асамоа, 60), Пьянич, Дуглас Коста, Дибала, Игуаин (Стураро, 83).

Предупреждения: Алли, 56 – Сандро, 35; Бенатиа, 49; Кьеллини, 53.

Первый матч – 2:2

Календарь Лиги чемпионов

Результаты Лиги чемпионов

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Тоттенхэм Ювентус
Комментарии (54)
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Shogun
1520458766
Игра огонь, после первой игры думал Шпоры в Лондоне просто уничтожат Юве, а нет, Кьелини лучший
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САНЁК17
1520458847
Шпоры достойно играли с помощью судей,но всё равно не хватало смелости
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de bruyne
1520458884
Юви автобус купил... из апл шпоры самый недолюбливаемый клуб...ну она заслужила победу больше чем юви... две ошибки два гола... а шпоры давили... жаль
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Burunduk
1520458891
Космический уровень футбола, скорости, качество передач, быстрота принятия решений. Нашим клубам в ЛЧ объективно нечего делать.
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Zubo
1520458986
Уровень футбола никакой, матч Зенит Амкар смотрелся намного лучше...
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Zubo
1520459055
Англосаксы вылетели ,,, не удивительно
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Ловкий Бубен
1520459183
Какая радость , Италия вперёд ! Англосаксонская тошниловка вылетела
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dzhanavar
1520459200
Все таки Ювентус-это элита!!! Класс!!!
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BuenosArgentina
1520459387
Тоттенхэм - днище такое сбездонное как все у англо клоунов
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insider_retro
1520459480
Тоттенхэм был поначалу напорист и азартен!.. Юве в нужный момент реализовал редкие возможности! Кейн потерялся, Сон устал, а итальянцы, как двужильные турнирные бойцы дожали!!!
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