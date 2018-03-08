Лига чемпионов. «Тоттенхэм» дома проиграл «Ювентусу» и вылетел из турнира

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» в гостях победил «Тоттенхэм» – 2:1. Голом и результативной передачей отметился Гонсало Игуаин.

Таким образом, туринский клуб вышел в 1/4 финала турнира.

Лига чемпионов. 1/8 финала, ответный матч

Тоттенхэм (Англия) – Ювентус (Италия) – 1:2 (1:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Сон, 39; 1:1 – Игуаин, 64; 1:2 – Дибала, 67.

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер, Вертонген, Д. Санчес, Б. Дэвис, Дайер (Ламела, 74), Дембеле, Алли (Льоренте, 86), Эриксен, Сон, Кейн.

«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Бенатиа (Лихтштайнер, 61), Сандро, Барцальи, Хедира, Матюиди (Асамоа, 60), Пьянич, Дуглас Коста, Дибала, Игуаин (Стураро, 83).

Предупреждения: Алли, 56 – Сандро, 35; Бенатиа, 49; Кьеллини, 53.

Первый матч – 2:2

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