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Семшов: «Дзюба забьет свои голы. У него такая жажда гола!»

7 марта 2018, 18:35
14

Тренер «Арсенала» Игорь Семшов поделился мнением о нападающем Артеме Дзюбе, которого тульский клуб арендовал у «Зенита» до конца сезона.

«Если Артем отдает голевые пасы – это тоже польза. Да, он нападающий, он хочет забивать. Но уверен: Дзюба будет доволен, если ему станут удаваться пасы. И тренеры сборной на него обратят внимание.

А свои голы Артем забьет. У него такая жажда гола! Я сам был футболистом и знаю, что это такое. Просто Дзюба всегда отдаст, если партнер в более выгодной позиции.

Чемпионат мира? Конечно, надо максимальные задачи перед собой ставить, но не зацикливаться на одном турнире. Дзюба может сыграть еще не на одном крупном турнире. Да, Артем, придя в «Арсенал», показал, что хочет играть, быть в сборной. Это уже факт, чтобы на него обратили внимание. Только в любом случае надо все игрой доказывать», — сказал Семшов в интервью «Российской газете».

Ранее Семшов выступил за возвращение формата «осень-весна» в чемпионате Россия.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Зенит Дзюба Артем Семшов Игорь
Комментарии (14)
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DOCTOR PENALTY
1520437199
Мы знаем какая у него и его батьки жажда. Огласите, пожалуйста, сколько стоит у вас каждый забитый мяч.
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Сильвербой
1520438779
Такое чувство, что мы никогда не видели это "....." и тут оно появилось, а ты начинаешь его расписывать! Прекрати Игорь, смешно просто читать такую муть!!!
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77SAM
1520439448
Огласите весь список ! Сколько их Своих?
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Diesel133
1520444120
когда он успел стать главным тренром? харе тупить, заколебали
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Татарин за ЦСКА
1520444438
Да, Артем, придя в «Арсенал», показал, что хочет играть..... Помню новость про этот переход,что Артём отказывался переходить в Арсенал,если Зенит не будет выплачивать зарплату!!!Тоже на деньги повелся,о чём речь!!!!
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Полная Канистра
1520447197
интересно почему Семшов вместо Божевича базар тут разводит про дзюбку Или уже Арсенал 2 го тренера приобрёл
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пряник929
1520486497
Завтра увидим
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zigbert
1520518174
Посмотрим как он будет забивать.
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Константинн
1520590702
Я одно не могу понять, почему большинство болельщиков прекрасно понимают что Дзюба как футболист - фуфло, но все эксперты как один говорят об обратном?
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Serjoga
1520595285
Вот Дзюба состряпал "липовый" пеналь и забил его только с добивания! Хотя даже при пробитии игроки Арсенала раньше удара вбежали в штрафную! Это Амкару "аукается" судейская солидарность за матч с Зенитом!
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