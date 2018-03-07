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    Семшов: «Дзюба забьет свои голы. У него такая жажда гола!»

    Тренер «Арсенала» Игорь Семшов поделился мнением о нападающем Артеме Дзюбе, которого тульский клуб арендовал у «Зенита» до конца сезона.

    «Если Артем отдает голевые пасы – это тоже польза. Да, он нападающий, он хочет забивать. Но уверен: Дзюба будет доволен, если ему станут удаваться пасы. И тренеры сборной на него обратят внимание.

    А свои голы Артем забьет. У него такая жажда гола! Я сам был футболистом и знаю, что это такое. Просто Дзюба всегда отдаст, если партнер в более выгодной позиции.

    Чемпионат мира? Конечно, надо максимальные задачи перед собой ставить, но не зацикливаться на одном турнире. Дзюба может сыграть еще не на одном крупном турнире. Да, Артем, придя в «Арсенал», показал, что хочет играть, быть в сборной. Это уже факт, чтобы на него обратили внимание. Только в любом случае надо все игрой доказывать», — сказал Семшов в интервью «Российской газете».

    Ранее Семшов выступил за возвращение формата «осень-весна» в чемпионате Россия.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2018 18:35
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 9 марта 2018, 14:34

      Вот Дзюба состряпал "липовый" пеналь и забил его только с добивания! Хотя даже при пробитии игроки Арсенала раньше удара вбежали в штрафную! Это Амкару "аукается" судейская солидарность за матч с Зенитом!

      0
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      Рейтинг: +351

      Константинн 9 марта 2018, 13:18

      Я одно не могу понять, почему большинство болельщиков прекрасно понимают что Дзюба как футболист - фуфло, но все эксперты как один говорят об обратном?

      0
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 17:09

      Посмотрим как он будет забивать.

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 8 марта 2018, 08:21

      Завтра увидим

      0
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      Рейтинг: +876

      movie 7 марта 2018, 21:42

      в ФНЛ

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 7 марта 2018, 21:26

      интересно почему
      Семшов вместо Божевича базар тут разводит про дзюбку
      Или уже Арсенал 2 го тренера приобрёл

      1
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      Рейтинг: +3830

      minaev23 7 марта 2018, 20:46

      Нет уважаемый! Человек видивший себя на высоте в низ не полезет.Любит забивать пусть забивает с командой для начало надо состыковаться

      0
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 20:40

      Да, Артем, придя в «Арсенал», показал, что хочет играть.....
      Помню новость про этот переход,что Артём отказывался переходить в Арсенал,если Зенит не будет выплачивать зарплату!!!Тоже на деньги повелся,о чём речь!!!!

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Татарин за ЦСКА 7 марта 2018, 20:41

      и ещё,Семшов не главный тренер Арсенала!!!

      2
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 7 марта 2018, 20:35

      когда он успел стать главным тренром? харе тупить, заколебали

      4
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      Рейтинг: +459

      77SAM 7 марта 2018, 19:17

      Огласите весь список ! Сколько их Своих?

      2
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      Рейтинг: +876

      movie > 77SAM 7 марта 2018, 21:44

      в товарняке один забил, всё, кончился список

      0
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