Семшов: «Дзюба забьет свои голы. У него такая жажда гола!»

Тренер «Арсенала» Игорь Семшов поделился мнением о нападающем Артеме Дзюбе, которого тульский клуб арендовал у «Зенита» до конца сезона.

«Если Артем отдает голевые пасы – это тоже польза. Да, он нападающий, он хочет забивать. Но уверен: Дзюба будет доволен, если ему станут удаваться пасы. И тренеры сборной на него обратят внимание.

А свои голы Артем забьет. У него такая жажда гола! Я сам был футболистом и знаю, что это такое. Просто Дзюба всегда отдаст, если партнер в более выгодной позиции.

Чемпионат мира? Конечно, надо максимальные задачи перед собой ставить, но не зацикливаться на одном турнире. Дзюба может сыграть еще не на одном крупном турнире. Да, Артем, придя в «Арсенал», показал, что хочет играть, быть в сборной. Это уже факт, чтобы на него обратили внимание. Только в любом случае надо все игрой доказывать», — сказал Семшов в интервью «Российской газете».

Ранее Семшов выступил за возвращение формата «осень-весна» в чемпионате Россия.