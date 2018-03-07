Семшов: «Нужно возвращаться на систему «весна-осень»

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов предложил изменить регламент чемпионата России.

«Нужно возвращаться на систему «весна-осень». Однозначно. Тогда можно будет чуть позже начинать чемпионат, зато играть в хороших условиях. И можно почаще проводить по два тура в неделю. У нас в Туле ходит много народу на стадион. Так что мы думаем не только про игроков, но и про болельщиков. Им тоже должно быть комфортно.



Понимаю, что в год чемпионата мира или Евро надо будет раньше заканчивать и уплотнять календарь. Но мы раньше так играли – и всe было нормально. До мая, а потом пауза. Сейчас же начинаем чемпионат практически в августе. Через два месяца начинаются дожди, а то и снег. Поля вытоптаны. На хороших только тренируемся. Но для кого?» — цитирует специалиста «Российская газета».

Экс-капитан «Динамо» возглавил тульский клуб в 2017 году.