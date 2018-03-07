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    Семшов: «Нужно возвращаться на систему «весна-осень»

    Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов предложил изменить регламент чемпионата России.

    «Нужно возвращаться на систему «весна-осень». Однозначно. Тогда можно будет чуть позже начинать чемпионат, зато играть в хороших условиях. И можно почаще проводить по два тура в неделю. У нас в Туле ходит много народу на стадион. Так что мы думаем не только про игроков, но и про болельщиков. Им тоже должно быть комфортно.

    Понимаю, что в год чемпионата мира или Евро надо будет раньше заканчивать и уплотнять календарь. Но мы раньше так играли – и всe было нормально. До мая, а потом пауза. Сейчас же начинаем чемпионат практически в августе. Через два месяца начинаются дожди, а то и снег. Поля вытоптаны. На хороших только тренируемся. Но для кого?» — цитирует специалиста «Российская газета».

    Экс-капитан «Динамо» возглавил тульский клуб в 2017 году.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2018 16:38
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 16:33

      В чем то он прав.

      1
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 8 марта 2018, 10:19

      Как бы не называть,но переходить надо на игру если уж точно на систему "подняя весна-лето (без перерыва)-ранняя осень" - тогда и еврокубки в групповых этапах будут более успешными и комфортнее играть и смотреть будет!

      1
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      Рейтинг: +1255

      нейтральныйкакникто 8 марта 2018, 05:18

      Какая разница , осень-весна или весна-осень? Разницы по погоде почти нет , но все же есть . И эту разницу можно избежать либо постройкой крытых стадионов , как в Питере , либо постройкой манежей , как в Красноярске играли. А самое главное ,чемпионат весна-осень выглядит более целостным турниром , чем осень- весна , который как два разных турнира-слишком большой между ними перерыв

      0
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      Рейтинг: +684

      СОКОЛ САРАТОВ 8 марта 2018, 01:23

      ну а смысл начинать в марте заканчивать в декабре то же самое что и сейчас

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      Рейтинг: +2653

      пряник929 7 марта 2018, 21:58

      Осталось это вбить в голову тех, кто принимает такие решения

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      Рейтинг: +3830

      minaev23 7 марта 2018, 21:33

      Здраво! Логично! По делу!

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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 7 марта 2018, 20:20

      Мужики! Я что-то пропустил! А куда Божович делся? Он же Дзюбу хотел сделать лучшим бомбардиром РФПЛ!

      1
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      Рейтинг: +953

      Юрэс > Serjoga 7 марта 2018, 20:42

      Я тоже них не понял

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      Рейтинг: +3830

      minaev23 > Serjoga 7 марта 2018, 21:34

      Что то где то глюкануло!

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      Рейтинг: +329

      ОЛЕГ К. 7 марта 2018, 20:16

      А ВГГ- против.

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 марта 2018, 19:24

      Семшов уже главным когда-то успел стать?))) ну а насчет начинать пораньше хорошая идея.

      2
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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 7 марта 2018, 18:46

      Календарь у нас -- это просто пи..дец -- с ним надо что то делать !!!

      2
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