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Семшов: «Нужно возвращаться на систему «весна-осень»

7 марта 2018, 16:38
28

Главный тренер тульского «Арсенала» Игорь Семшов предложил изменить регламент чемпионата России.

«Нужно возвращаться на систему «весна-осень». Однозначно. Тогда можно будет чуть позже начинать чемпионат, зато играть в хороших условиях. И можно почаще проводить по два тура в неделю. У нас в Туле ходит много народу на стадион. Так что мы думаем не только про игроков, но и про болельщиков. Им тоже должно быть комфортно.

Понимаю, что в год чемпионата мира или Евро надо будет раньше заканчивать и уплотнять календарь. Но мы раньше так играли – и всe было нормально. До мая, а потом пауза. Сейчас же начинаем чемпионат практически в августе. Через два месяца начинаются дожди, а то и снег. Поля вытоптаны. На хороших только тренируемся. Но для кого?» — цитирует специалиста «Российская газета».

Экс-капитан «Динамо» возглавил тульский клуб в 2017 году.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Арсенал Семшов Игорь
Комментарии (28)
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bset
1520430257
Главный тренер тульского Арсенала... А как же Божович?.. Ааа... Источник: Бомбардир. Ну тогда все понятно.
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bset
1520430322
Еще и нашли год, когда Семшов "возглавил" команду. Смех да и только.
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VGreen
1520430350
++++++ полностью согласен с "главным тренером" тульского Арсенала Игорем Семшовым
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insider_retro
1520431072
Хорошая мысля приходит опосля... Только теперь прежде чем менять систему, надо создать рабочую группу, в кт пригласить финансистов, юристов, специалистов от лиги и клубов!! Подумать, посчитать, выявить все плюсы и минусы и только потом принимать ОБОСНОВАННОЕ решение, а не скороспелку в угоду времени...
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Полная Канистра
1520432806
эй вы там вы чё пишете ???????? нет Семшова там есть только Божевич ЕРЕСЬ НЕ НЕСИТЕ ТУТ
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--Сергей--
1520434498
Я не понимаю почему для того, чтобы по позже начинать чемпионат (второй круг) обязательно нужно переходить на "весна-осень"?
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DOCTOR PENALTY
1520435845
А стадионы, что строили под холода снести нахер.
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САДЫЧОК
1520436518
ЗАЧЕМ ? Семшов..лучше и приятнее бегать в минус 10 , чем в + 30 ..кто бегал-тот поймёт!
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Zenmaster
1520437611
Календарь у нас -- это просто пи..дец -- с ним надо что то делать !!!
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OfaZavr
1520439889
Семшов уже главным когда-то успел стать?))) ну а насчет начинать пораньше хорошая идея.
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