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    КДК сообщил размеры штрафов для «Локомотива» и «Спартака»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил меры наказания «Локомотива» и «Спартака» после встречи 21 тура чемпионата России (0:0).

    «По матчу «Локомотив» — «Спартак»: за скандирование зрителями оскорбительных выражений оба клуба оштрафованы на 100 тыс. рублей. Также «Локомотив» оштрафован за использование и бросание пиротехники на поле на 150 тыс. рублей», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

    Ранее стало известно о том, что «Спартак» получил запрет на допуск зрителей на трубуну B сроком на один матч условно.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.03.2018 15:08
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 марта 2018, 19:01

      неплохо КДК в очередной раз с клубов подрубил деньжат, хорошо заделались)

      2
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 марта 2018, 18:51

      Спам обеднел, его даже на бабло не развели. Как Ухерину с Газпромом. Потому что бедные! А Локи, видать, побогаче, потянут штраф.

      -2
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      Рейтинг: +447

      Alex3920486 7 марта 2018, 15:10

      Ооо, паровоз даже больше отличился)))

      0
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