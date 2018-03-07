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КДК сообщил размеры штрафов для «Локомотива» и «Спартака»

7 марта 2018, 15:08
3

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил меры наказания «Локомотива» и «Спартака» после встречи 21 тура чемпионата России (0:0).

«По матчу «Локомотив» — «Спартак»: за скандирование зрителями оскорбительных выражений оба клуба оштрафованы на 100 тыс. рублей. Также «Локомотив» оштрафован за использование и бросание пиротехники на поле на 150 тыс. рублей», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Ранее стало известно о том, что «Спартак» получил запрет на допуск зрителей на трубуну B сроком на один матч условно.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Григорьянц Артур
Комментарии (3)
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Alex3920486
1520424652
Ооо, паровоз даже больше отличился)))
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prezent2017
1520437900
Спам обеднел, его даже на бабло не развели. Как Ухерину с Газпромом. Потому что бедные! А Локи, видать, побогаче, потянут штраф.
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OfaZavr
1520438484
неплохо КДК в очередной раз с клубов подрубил деньжат, хорошо заделались)
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