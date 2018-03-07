КДК сообщил размеры штрафов для «Локомотива» и «Спартака»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц сообщил меры наказания «Локомотива» и «Спартака» после встречи 21 тура чемпионата России (0:0).

«По матчу «Локомотив» — «Спартак»: за скандирование зрителями оскорбительных выражений оба клуба оштрафованы на 100 тыс. рублей. Также «Локомотив» оштрафован за использование и бросание пиротехники на поле на 150 тыс. рублей», — цитирует Григорьянца «Чемпионат».

Ранее стало известно о том, что «Спартак» получил запрет на допуск зрителей на трубуну B сроком на один матч условно.