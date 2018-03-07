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    Григорьянц: «Решено условно запретить «Спартаку» допуск зрителей на один домашний матч»

    Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о мерах в отношении «Спартака» после матча с «Локомотивом» (0:0, 21 тур РФПЛ).

    «По матчу «Локомотив» – «Спартак»: к нам обратился Смертин с просьбой рассмотреть скандирования болельщиков «Спартака» на 46-й минуте матча, когда прозвучала кричалка расистского характера. Мы рассмотрели видеозапись и прослушали аудио. В течение 50 секунд было скандирование на трибуне «Спартака». В первый раз «Спартак» был наказан на матче Суперкубка России.

    Мы выслушали все стороны, со стороны «Спартака» на заседании был юрист. Мы учли, что это рецидив, и наказание следующее: за оскорбление зрителями футболистов команды соперников по поводу расовой принадлежности мы оштрафовали клуб на 350 тыс. рублей. Кроме того, решено запретить «Спартаку» допуск зрителей на трибуну В на один домашний матч чемпионата России условно и установить испытательный срок до конца сезона-2017/18», — сказал руководитель Комитета.

    Считается, что болельщики красно-белых оскорбляли на расовой почве вратаря соперников Гилерме.

    Источник: Чемпионат.ком

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    07.03.2018 14:45
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    Комментарии24
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 8 марта 2018, 16:03

      Нужно проводить разъяснительную работу ,до начала матча и в его перерыве,как не нужно вести себя на стадионе,а баранов вычислять и наказывать.

      2
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      Рейтинг: +2726

      a_who 7 марта 2018, 21:17

      КДК ну как всегда Спартак по полной ... а кого то слегка пожурят

      1
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    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 марта 2018, 19:05

      давно уже пора не клуб наказывать а этих недоносков которые орали, клуб постоянно платит а им хоть бы хны продолжат делать это снова не по ихним же карманам ударили.

      6
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 7 марта 2018, 18:15

      Вот прям какой же "молодец" этот Григорьянц ... выгнал бы сразу всех ... зачем вообще эти болельщики нужны? ... надо везде такой же принцип внедрить в культ.-массе ... вот, скажем, выругалось какое-нибудь быдло в театре ... всё ... следующий показ без зрителей ... а еще раз выругалось - весь сезон при пустом зале ... Заплатил бы сам за всю трибуну В и выгонял сколько влезет ... никчемный бюрократишка

      4
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      Рейтинг: +320

      ваавва > Atom2020 7 марта 2018, 22:43

      Условно же алё, ещё раз повторится запретят!!!!

      0
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      Рейтинг: +1414

      Atom2020 > ваавва 8 марта 2018, 21:15

      Ну накажут потом ... что это меняет? Видно же какое отношение к болельщикам ... КДК вообще на них похер.

      0
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 7 марта 2018, 18:04

      И тут условно... Ну судьи, мля!

      0
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      Рейтинг: +297

      АРИЕЦ2008 7 марта 2018, 17:41

      НО неужели трудно(НЕ ВЕРЮ!!!!)вычислить этих дебилов и хоть раз клубный штраф распределить на них ...может хоть первые извилины у этих макак появятся....

      5
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      Рейтинг: +1168

      Argon 7 марта 2018, 16:41

      С одной стороны, если это рецидив, тогда почему условно? С другой - за что штраф? Как клуб может влиять на ситуацию? Они должны бегать и рты им закрывать?

      1
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 7 марта 2018, 16:30

      А, что означает фраза: "...запретить Спартаку допуск зрителей на трибуну В на
      один домашний матч чемпионата России условно...". Условно запретить, это
      значит разрешить?

      0
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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > vladimir-7 7 марта 2018, 16:52

      Это значит, если повторится до конца сезона, то запретят

      0
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > ufos73 7 марта 2018, 17:02

      Так и нужно было написать. Всем всё ясно о предупреждении.

      0
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      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 7 марта 2018, 15:41

      1) "Наказание" ни о чём
      2) Какой расизм,Гилерме белый, как снежок

      1
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 7 марта 2018, 15:24

      Хоть и не являюсь болельщиком Спартака (являюсь болельщиков противоположной Спартаку команды), но наказывать в таких случаях клуб как-то неправильно. А вычислить кто это кричал вообще невозможно. Введите запрет на посещение фанатских трибун, и те места которые помещаются по абонементам и сразу же появится ответственность за себя и за того парня.

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      Рейтинг: +1631

      sерж > ARTHUR19 7 марта 2018, 15:57

      в смысли вычислить невозможно?если почти вся трибуна кричала.по поводу закрытие сектора,читайте внимательно!

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      Рейтинг: +9416

      ufos73 > sерж 7 марта 2018, 16:50

      "Почти вся" это не значит вся, а наказать всех, значит наказать и не виновных...

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      Рейтинг: +1631

      sерж > ufos73 7 марта 2018, 23:36

      кричало человек сто,вот иди и попробуй определи "кто",из всей толпы.сколько их там было тысячи 2-3?

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