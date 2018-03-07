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  • Григорьянц: «Решено условно запретить «Спартаку» допуск зрителей на один домашний матч»

Григорьянц: «Решено условно запретить «Спартаку» допуск зрителей на один домашний матч»

7 марта 2018, 14:45
24

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о мерах в отношении «Спартака» после матча с «Локомотивом» (0:0, 21 тур РФПЛ).

«По матчу «Локомотив» – «Спартак»: к нам обратился Смертин с просьбой рассмотреть скандирования болельщиков «Спартака» на 46-й минуте матча, когда прозвучала кричалка расистского характера. Мы рассмотрели видеозапись и прослушали аудио. В течение 50 секунд было скандирование на трибуне «Спартака». В первый раз «Спартак» был наказан на матче Суперкубка России.

Мы выслушали все стороны, со стороны «Спартака» на заседании был юрист. Мы учли, что это рецидив, и наказание следующее: за оскорбление зрителями футболистов команды соперников по поводу расовой принадлежности мы оштрафовали клуб на 350 тыс. рублей. Кроме того, решено запретить «Спартаку» допуск зрителей на трибуну В на один домашний матч чемпионата России условно и установить испытательный срок до конца сезона-2017/18», — сказал руководитель Комитета.

Считается, что болельщики красно-белых оскорбляли на расовой почве вратаря соперников Гилерме.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Григорьянц Артур
Комментарии (24)
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zatonn
1520423104
Нет ничего проще установить личности упырей и запретить им допуск на футбольные матчи, ну для начала лет этак на пять. Может за это время и поумнеют!
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Татарин за ЦСКА
1520423542
Адекватно
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DOCTOR PENALTY
1520424102
А это точно в адрес Гильерме? Как-то не верится. Да и не слышно было. Маринато отличный парень, язык не повернётся его обозвать.
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Боцман59rus
1520424259
смертин пусть заботится как привлечь зрителей на свои трибуны, а не как их лишить чужих
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ARTHUR19
1520425460
Хоть и не являюсь болельщиком Спартака (являюсь болельщиков противоположной Спартаку команды), но наказывать в таких случаях клуб как-то неправильно. А вычислить кто это кричал вообще невозможно. Введите запрет на посещение фанатских трибун, и те места которые помещаются по абонементам и сразу же появится ответственность за себя и за того парня.
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АРИЕЦ2008
1520433687
НО неужели трудно(НЕ ВЕРЮ!!!!)вычислить этих дебилов и хоть раз клубный штраф распределить на них ...может хоть первые извилины у этих макак появятся....
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Atom2020
1520435737
Вот прям какой же "молодец" этот Григорьянц ... выгнал бы сразу всех ... зачем вообще эти болельщики нужны? ... надо везде такой же принцип внедрить в культ.-массе ... вот, скажем, выругалось какое-нибудь быдло в театре ... всё ... следующий показ без зрителей ... а еще раз выругалось - весь сезон при пустом зале ... Заплатил бы сам за всю трибуну В и выгонял сколько влезет ... никчемный бюрократишка
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OfaZavr
1520438721
давно уже пора не клуб наказывать а этих недоносков которые орали, клуб постоянно платит а им хоть бы хны продолжат делать это снова не по ихним же карманам ударили.
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a_who
1520446663
КДК ну как всегда Спартак по полной ... а кого то слегка пожурят
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zigbert
1520514209
Нужно проводить разъяснительную работу ,до начала матча и в его перерыве,как не нужно вести себя на стадионе,а баранов вычислять и наказывать.
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