Григорьянц: «Решено условно запретить «Спартаку» допуск зрителей на один домашний матч»

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал о мерах в отношении «Спартака» после матча с «Локомотивом» (0:0, 21 тур РФПЛ).

«По матчу «Локомотив» – «Спартак»: к нам обратился Смертин с просьбой рассмотреть скандирования болельщиков «Спартака» на 46-й минуте матча, когда прозвучала кричалка расистского характера. Мы рассмотрели видеозапись и прослушали аудио. В течение 50 секунд было скандирование на трибуне «Спартака». В первый раз «Спартак» был наказан на матче Суперкубка России.

Мы выслушали все стороны, со стороны «Спартака» на заседании был юрист. Мы учли, что это рецидив, и наказание следующее: за оскорбление зрителями футболистов команды соперников по поводу расовой принадлежности мы оштрафовали клуб на 350 тыс. рублей. Кроме того, решено запретить «Спартаку» допуск зрителей на трибуну В на один домашний матч чемпионата России условно и установить испытательный срок до конца сезона-2017/18», — сказал руководитель Комитета.

Считается, что болельщики красно-белых оскорбляли на расовой почве вратаря соперников Гилерме.