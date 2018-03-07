Лига чемпионов. «Тоттенхэм» сыграет с «Ювентусом» в ответном матче 1/8 финала

В среду, 7 марта, в Лондоне состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Ювентус». В этой встрече обе команды должны будут показать свои сильные стороны, чтобы выйти в следующий раунд турнира, но небольшое преимущество все же будет на стороне англичан, учитывая результат первой игры – 2:2.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Ювентус». Начало в 22:45, не пропустите!

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