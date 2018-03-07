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    Лига чемпионов. «Тоттенхэм» сыграет с «Ювентусом» в ответном матче 1/8 финала

    В среду, 7 марта, в Лондоне состоится ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся «Тоттенхэм» и «Ювентус». В этой встрече обе команды должны будут показать свои сильные стороны, чтобы выйти в следующий раунд турнира, но небольшое преимущество все же будет на стороне англичан, учитывая результат первой игры – 2:2.

    У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в матч, нажать кнопку «купить трансляцию» и оплатить ее с помощью мобильного телефона.

    Альтернативный вариант: «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Тоттенхэм» – «Ювентус». Начало в 22:45, не пропустите!

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    Источник: Бомбардир.ру

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    07.03.2018 22:00
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 марта 2018, 00:52

      рад только за одного чувака ! - джи джи лучший !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8840

      GoLenaStop 7 марта 2018, 22:55

      Ювентус, старина Буффон !!! Оле...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1251

      CskaMoscovv 7 марта 2018, 22:47

      Удачи Ювентус!!! Хочется, чтоб туринский клуб прошёл дальше и выиграл ЛЧ, прежде всего потому что это возможно последний шанс Легенды Юве Джиджи Буффона поднять над головой кубок ЛЧ)))

      2
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      Рейтинг: +3547

      BoltCX 7 марта 2018, 22:45

      хочу т.б.5,5

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 7 марта 2018, 22:37

      тотенхэм победа ! нечего этому туринском автобусу делать в лч !

      -3
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      Рейтинг: +3075

      BAIv 7 марта 2018, 22:33

      надеюсь что не зря буду смотреть эту игру,
      удачи Ювентус !!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 7 марта 2018, 22:12

      ЭТО ЧТО НОВОСТЬ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +748

      вместе с ЦСКА 7 марта 2018, 15:16

      Форза юве!!!!!

      2
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      Рейтинг: +500

      Juve1897 7 марта 2018, 13:44

      Forza Juventus!

      2
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      Рейтинг: +161

      gandyv 7 марта 2018, 08:17

      за Тоттенхэм.

      0
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