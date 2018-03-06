Буффон: «Надеюсь, игра на «Уэмбли» не станет моей последней в Лиге чемпионов»

И не надейся, лукавый старичок
Вратарь итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Тоттенхэма». Голкипер верит в проход своей команды дальше.
«Я по натуре оптимист и очень надеюсь, что эта встреча не станет моей последней в Лиге чемпионов. У соперника много достоинств, у него непростая игровая стилистика. К сожалению, в Турине мы пропустили от «шпор» слишком много», – сказал Буффон.
Напомним, первый матч завершился со счетом 2:2.