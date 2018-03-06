Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Буффон: «Надеюсь, игра на «Уэмбли» не станет моей последней в Лиге чемпионов»

    Вратарь итальянского «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов против английского «Тоттенхэма». Голкипер верит в проход своей команды дальше.

    «Я по натуре оптимист и очень надеюсь, что эта встреча не станет моей последней в Лиге чемпионов. У соперника много достоинств, у него непростая игровая стилистика. К сожалению, в Турине мы пропустили от «шпор» слишком много», – сказал Буффон.

    Напомним, первый матч завершился со счетом 2:2.

    Источник: УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.03.2018 22:52
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +502

      Евгений П 7 марта 2018, 04:06

      И не надейся, лукавый старичок

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1588

      koli4ka > Евгений П 7 марта 2018, 06:03

      Луи настоящий Джан, а ты Женя Пэ- сам сморчёк и старикан...

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +71

      jeka7777777 > Евгений П 7 марта 2018, 16:40

      Этот старичок еще покажет шпорам где их место

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      Vitalya_V 7 марта 2018, 01:07

      Уж я то как надеюсь)

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +39796

      acer2003 6 марта 2018, 23:46

      Буффон красавец ! Ждём красивой игры !!!

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11