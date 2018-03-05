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    Самедов: «Да хватит уже отменять игры!»

    Полузащитник «Спартака» Александр Самедов не считает, что матч его команды с «Локомотивом» стоило переносить из-за сложных погодных условий. Футболист лишь отметил низкое качество газона на стадионе железнодорожников.

    Матч 21-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. Железнодорожники после этой игры продолжают лидировать в турнирной таблице РФПЛ с 46 очками. «Спартак» делит 3-5 строчки с «Зенитом» и ЦСКА, набрав 38 баллов.

    — Александр, поделитесь впечатлениями от матча.

    — Тяжелая игра в непростых погодных условиях и на тяжелом поле. Было нелегко, но ничего не поделаешь.

    — В таких условиях с чем в первую очередь приходится бороться?

    — Да со всем. В том числе и с газоном, который был непонятного качества. То ли песок, то ли что-то еще... Может быть, его еще сильнее прошили, чем обычно, из-за чего покрытие потеряло некоторые свои качества.

    — Как считаете, при таких обстоятельствах нужно отменять матч или все-таки проводить?

    — Да хватит уже отменять (улыбается). Переносить игру нужно при температуре ниже минус пятнадцать градусов. А сегодня было не настолько холодно.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    05.03.2018 10:05
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    Комментарии17
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 5 марта 2018, 14:47

      Этот цирк РФС еще много положит *овна всем

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +434

      ramos6548 5 марта 2018, 13:18

      Саша верно сказал, что матч переносить не надо было. Не минус 15.
      Но всеже календарь надо бы планировать улчше чем это дулают сейчас.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 5 марта 2018, 13:13

      до них этих паразитов футбола не достучишься им все пох

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +324

      rostik-100 5 марта 2018, 11:39

      В СССР играли весна-осень и еврокубки выигрывали и сборная была в первой пятерке, и в снегопад не бегали, а у нас: почему хотя бы Краснодар и Ростов на своих полях не могли сыграть с кем-то, а играют в плюс между собой, супер игра Локо-Спартак по компу купил трансляцию, мяча пол игры не видел, надо вернуть все обратно, а Еврокубковым командам сборы проводить, как сейчас. Еще в снег травмоопасно.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion > rostik-100 5 марта 2018, 11:50

      Еще один привет тупоголовому руководству футбольного союза и всем составителям календаря. Sуки, вредители!

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +824

      dzhanavar 5 марта 2018, 11:37

      И это центральный матч может всего чемпионата...

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 марта 2018, 10:56

      ну а какое удовольствия для всех участников матча от того что мы вчера видели.

      8
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 марта 2018, 10:54

      Нужна персональная ответственность, а не попытки перевалить её на кого-то...
      Кто-то планирует, кто-то утверждает, кто-то организует и обеспечивает, а кто-то играет!
      Это взаимоувязанный процесс, а кто косячит на своём этапе, тех наказывать рублём или административно!

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100699

      zigbert 5 марта 2018, 10:35

      И все же руководителям РФС надо продумать этот вопрос.

      6
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > zigbert 5 марта 2018, 11:12

      ...новому руководству РФС и РФПЛ надо разработать нормальное
      положение о сроках ( с учетом климатических условий) проведения
      игр.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +67296

      portero 5 марта 2018, 10:25

      чем лучше возня по снегу игры в мороз?

      3
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      Рейтинг: +393

      victosha 5 марта 2018, 10:19

      Переносить не дело (болельщики заранее готовятся, планируют что-то); но и играть при таких погодных раскладах нах... не надо. Ждёшь 3 месяца как праздника, а тут болотный футбол, антинародный.

      4
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      Рейтинг: +393

      victosha > victosha 5 марта 2018, 10:21

      Стройте нормальные стадионы и календарь по уму составляйте!

      1
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