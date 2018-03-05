Самедов: «Да хватит уже отменять игры!»

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов не считает, что матч его команды с «Локомотивом» стоило переносить из-за сложных погодных условий. Футболист лишь отметил низкое качество газона на стадионе железнодорожников.

Матч 21-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. Железнодорожники после этой игры продолжают лидировать в турнирной таблице РФПЛ с 46 очками. «Спартак» делит 3-5 строчки с «Зенитом» и ЦСКА, набрав 38 баллов.

— Александр, поделитесь впечатлениями от матча.

— Тяжелая игра в непростых погодных условиях и на тяжелом поле. Было нелегко, но ничего не поделаешь.

— В таких условиях с чем в первую очередь приходится бороться?

— Да со всем. В том числе и с газоном, который был непонятного качества. То ли песок, то ли что-то еще... Может быть, его еще сильнее прошили, чем обычно, из-за чего покрытие потеряло некоторые свои качества.

— Как считаете, при таких обстоятельствах нужно отменять матч или все-таки проводить?

— Да хватит уже отменять (улыбается). Переносить игру нужно при температуре ниже минус пятнадцать градусов. А сегодня было не настолько холодно.