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Самедов: «Да хватит уже отменять игры!»

5 марта 2018, 10:05
17

Полузащитник «Спартака» Александр Самедов не считает, что матч его команды с «Локомотивом» стоило переносить из-за сложных погодных условий. Футболист лишь отметил низкое качество газона на стадионе железнодорожников.

Матч 21-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Спартак» завершился со счетом 0:0. Железнодорожники после этой игры продолжают лидировать в турнирной таблице РФПЛ с 46 очками. «Спартак» делит 3-5 строчки с «Зенитом» и ЦСКА, набрав 38 баллов.

— Александр, поделитесь впечатлениями от матча.

— Тяжелая игра в непростых погодных условиях и на тяжелом поле. Было нелегко, но ничего не поделаешь.

— В таких условиях с чем в первую очередь приходится бороться?

— Да со всем. В том числе и с газоном, который был непонятного качества. То ли песок, то ли что-то еще... Может быть, его еще сильнее прошили, чем обычно, из-за чего покрытие потеряло некоторые свои качества.

— Как считаете, при таких обстоятельствах нужно отменять матч или все-таки проводить?

— Да хватит уже отменять (улыбается). Переносить игру нужно при температуре ниже минус пятнадцать градусов. А сегодня было не настолько холодно.

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Спартак Локомотив Самедов Александр
Комментарии (17)
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Сильвербой
1520234029
Саша, болельщики такие же учатсники матча и о них тоже надо думать! Вы получаете миллионы и можете бегать хоть по колено в говне, но почему люди, которые платят деньги, приходя на стадион или покупая видеотрансляции, должны на это дрочево смотреть!?
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victosha
1520234398
Переносить не дело (болельщики заранее готовятся, планируют что-то); но и играть при таких погодных раскладах нах... не надо. Ждёшь 3 месяца как праздника, а тут болотный футбол, антинародный.
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portero
1520234710
чем лучше возня по снегу игры в мороз?
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zigbert
1520235342
И все же руководителям РФС надо продумать этот вопрос.
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insider_retro
1520236478
Нужна персональная ответственность, а не попытки перевалить её на кого-то... Кто-то планирует, кто-то утверждает, кто-то организует и обеспечивает, а кто-то играет! Это взаимоувязанный процесс, а кто косячит на своём этапе, тех наказывать рублём или административно!
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OfaZavr
1520236577
ну а какое удовольствия для всех участников матча от того что мы вчера видели.
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dzhanavar
1520239027
И это центральный матч может всего чемпионата...
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rostik-100
1520239190
В СССР играли весна-осень и еврокубки выигрывали и сборная была в первой пятерке, и в снегопад не бегали, а у нас: почему хотя бы Краснодар и Ростов на своих полях не могли сыграть с кем-то, а играют в плюс между собой, супер игра Локо-Спартак по компу купил трансляцию, мяча пол игры не видел, надо вернуть все обратно, а Еврокубковым командам сборы проводить, как сейчас. Еще в снег травмоопасно.
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Полная Канистра
1520244812
до них этих паразитов футбола не достучишься им все пох
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Spartak Piter
1520250448
Этот цирк РФС еще много положит *овна всем
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