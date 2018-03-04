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    Каррера: «Пришел на матч с «Локомотивом» в подштанниках. Если бы играл, тоже бы надел»

    Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о матче 21-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:0).

    – Оцените игру, если ее можно оценить. Как вам ваша команда?

    – Оценка команды соответствует оценке поля. Было тяжело нам и «Локомотиву» сегодня играть в футбол. Я думаю, что команды сегодня старались играть и победить.

    – Доводилось ли вам играть в такую погоду? На сколько реально показать что-то годное?

    – Эта была игра в Лиге чемпионов. Мы играли в Румынии. Там было -14. Играть в -15 и с замерзшим полем намного хуже, чем играть в таких условиях, как сегодня.

    Конечно, все становится сложнее, начиная с передач, которые не получаются точными, как на нормальном газоне. Повторюсь, как я уже сказал, «Спартак» и «Локомотив» пытались играть в футбол. Да, конечно, я в такую погоду играл.

    Пришел на футбол в подштанниках. Сидеть на холоде – холодно. Если бы играл, тоже надел бы. Игрок принимает решение, как ему одеваться, – приводит слова Карреры корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    «Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?

    Источник: Бомбардир.ру

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    04.03.2018 18:48
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    Комментарии6
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    • ...
      Рейтинг: +2863

      nemolod 4 марта 2018, 21:24

      Правильно сделал,что утеплил самые теплолюбивые для мужчины жизненно важные органы!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 4 марта 2018, 20:49

      Хм, подштанники приобрёл. Совсем обрусел Каррера. Осталось язык выучить и паспорт получать идти.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 марта 2018, 19:11

      Подгузник не забыл?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -546

      massaboss 4 марта 2018, 18:56

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Перевод не верный. В оригинале он сказал - В ПАМПЕРСАХ ПРИШЕЛ

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 4 марта 2018, 18:51

      Массимо зачем ты их одевал? Со слов Давыдова у тебя "железные яйца", а металлу такая погода ни почем!

      -3
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      Рейтинг: +901

      Krics > Fan Loko mik 4 марта 2018, 18:59

      Похож ты на чинуш из РФПЛ, которые состовляют календарь сидя в отелях Монако, Массимо адекватно говорит, что зимой в хоккей играют, а не в футбол на снегу, хотя есть отдельный вид спорта.

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