Каррера: «Пришел на матч с «Локомотивом» в подштанниках. Если бы играл, тоже бы надел»

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился мнением о матче 21-го тура РФПЛ против «Локомотива» (0:0).

– Оцените игру, если ее можно оценить. Как вам ваша команда?

– Оценка команды соответствует оценке поля. Было тяжело нам и «Локомотиву» сегодня играть в футбол. Я думаю, что команды сегодня старались играть и победить.

– Доводилось ли вам играть в такую погоду? На сколько реально показать что-то годное?

– Эта была игра в Лиге чемпионов. Мы играли в Румынии. Там было -14. Играть в -15 и с замерзшим полем намного хуже, чем играть в таких условиях, как сегодня.

Конечно, все становится сложнее, начиная с передач, которые не получаются точными, как на нормальном газоне. Повторюсь, как я уже сказал, «Спартак» и «Локомотив» пытались играть в футбол. Да, конечно, я в такую погоду играл.

Пришел на футбол в подштанниках. Сидеть на холоде – холодно. Если бы играл, тоже надел бы. Игрок принимает решение, как ему одеваться, – приводит слова Карреры корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

«Локомотив» и «Спартак» сыграли матч за чемпионство. Или это была халтура?