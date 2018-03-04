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  • Генич: «Если на газоне будет много снега, матч «Локомотив» – «Спартак» остановят»

Генич: «Если на газоне будет много снега, матч «Локомотив» – «Спартак» остановят»

4 марта 2018, 16:38
14

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил о возможной остановке матча «Локомотив»«Спартак» в 21 туре чемпионата России.

«Было решено провести игру в намеченное время даже в случае сильного снегопада. Также договорились, что, если на газоне будет слишком много снега, матч может быть остановлен на определeнное время, пока снег будут чистить.

Кроме того, как сказал главный арбитр, уже после окончания разминки футболистов на все линии будет нанесeн новый слой красной краски», — цитирует Генича «Чемпионат».

Ранее главный тренер хозяев Юрий Семин сказал, что газон пригоден для игры.

«Бомбардир» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи на «РЖД Арене».

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Генич Константин
Комментарии (14)
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Spartak 777
1520170950
А тебя ******** ))) накаркал )))
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slavа0508
1520171278
Вот нахеера проводить матч в такую погоду,,,,смотрю по телеку мяч с трудом видишь,,,,не зрелище а хеер знаешь что
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insider_retro
1520173048
Ещё один показательный пример придурковатости руководства РФС((( Непробиваемые дубы и обезжиренные мозги(((
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Антибиотик
1520173416
Хватит Геничу ужасы наводить. Судя по погоде матч проведут полностью. Другое дело, что мы не увидим сегодня нормальный футбол.
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anatolich72
1520174023
мяч не виден вообще, даёшь переигровку в июне.
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Spartak 777
1520174609
заговорили , а когда Бубнов говорил что переход на систему осень-весна бред для нашей страны, смеялись ...ну и кто теперь смеется ?))
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slavа0508
1520174647
******** ну совсем не видно мяча!!!!!!
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sidul1
1520178242
Позор РФПЛ и Матч ТВ!Такую игру убили!
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subbotaspartak
1520178949
Тьфу на вас ещё раз.
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zigbert
1520180570
Сложно показывать свое мастерство в такую погоду.
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