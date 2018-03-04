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    Генич: «Если на газоне будет много снега, матч «Локомотив» – «Спартак» остановят»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил о возможной остановке матча «Локомотив»«Спартак» в 21 туре чемпионата России.

    «Было решено провести игру в намеченное время даже в случае сильного снегопада. Также договорились, что, если на газоне будет слишком много снега, матч может быть остановлен на определeнное время, пока снег будут чистить.

    Кроме того, как сказал главный арбитр, уже после окончания разминки футболистов на все линии будет нанесeн новый слой красной краски», — цитирует Генича «Чемпионат».

    Ранее главный тренер хозяев Юрий Семин сказал, что газон пригоден для игры.

    «Бомбардир» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи на «РЖД Арене».

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.03.2018 16:38
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100699

      zigbert 4 марта 2018, 19:22

      Сложно показывать свое мастерство в такую погоду.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6098

      subbotaspartak 4 марта 2018, 18:55

      Тьфу на вас ещё раз.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +875

      sidul1 4 марта 2018, 18:44

      Позор РФПЛ и Матч ТВ!Такую игру убили!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5116

      a-rakhmatov 4 марта 2018, 18:25

      Такой матч даже ураган не должен останавливать....удачи сильнейшему в столичном дерби))

      0
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      Рейтинг: +143

      kepим 4 марта 2018, 18:15

      Да доигрывайте уже

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +223

      Cupota 4 марта 2018, 17:50

      Пора переходить на систему "Зима-Зима", ибо нефиг!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 4 марта 2018, 17:44

      ******** ну совсем не видно мяча!!!!!!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1152

      Spartak 777 4 марта 2018, 17:43

      заговорили , а когда Бубнов говорил что переход на систему осень-весна бред для нашей страны, смеялись ...ну и кто теперь смеется ?))

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7816

      BarStep 4 марта 2018, 17:35

      "Матч состоится в любую погоду"... Так, что все нормалек...

      0
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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 4 марта 2018, 17:33

      мяч не виден вообще, даёшь переигровку в июне.

      1
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