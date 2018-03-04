Генич: «Если на газоне будет много снега, матч «Локомотив» – «Спартак» остановят»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич сообщил о возможной остановке матча «Локомотив» – «Спартак» в 21 туре чемпионата России.

«Было решено провести игру в намеченное время даже в случае сильного снегопада. Также договорились, что, если на газоне будет слишком много снега, матч может быть остановлен на определeнное время, пока снег будут чистить.

Кроме того, как сказал главный арбитр, уже после окончания разминки футболистов на все линии будет нанесeн новый слой красной краски», — цитирует Генича «Чемпионат».

Ранее главный тренер хозяев Юрий Семин сказал, что газон пригоден для игры.

«Бомбардир» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи на «РЖД Арене».