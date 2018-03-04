Семин – перед матчем со «Спартаком»: «Газон в приличном состоянии, можно играть»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал интервью перед игрой 21 тура РФПЛ против «Спартака».

«Ари у нас в резерве, а что касается отсутствия Фарфана, то всегда, когда отсутствует сильный игрок, такой как Джефферсон, это не лучшим образом сказывается. Но у нас есть группа игроков, которые могут выйти, заменить. Отразится ли это на структуре игры? Никак не отразится.

На мой взгляд, газон в довольно приличном состоянии, можно играть в футбол. Какие погодные условия есть, такие нужно принимать», – сказал Семин.

Встреча начнется через пять минут. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.