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    Семин – перед матчем со «Спартаком»: «Газон в приличном состоянии, можно играть»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал интервью перед игрой 21 тура РФПЛ против «Спартака».

    «Ари у нас в резерве, а что касается отсутствия Фарфана, то всегда, когда отсутствует сильный игрок, такой как Джефферсон, это не лучшим образом сказывается. Но у нас есть группа игроков, которые могут выйти, заменить. Отразится ли это на структуре игры? Никак не отразится.

    На мой взгляд, газон в довольно приличном состоянии, можно играть в футбол. Какие погодные условия есть, такие нужно принимать», – сказал Семин.

    Встреча начнется через пять минут. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.

    Источник: Чемпионат.ком

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    04.03.2018 16:25
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